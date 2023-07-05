В Австралии разрешили применять МДМА и псилоцибин в психиатрии

Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) объявило о легализации использования психоактивных веществ, таких как метилендиоксиметамфетамин (МДМА, или экстази) и псилоцибин, в качестве препаратов для лечения посттравматического расстройства и депрессии. Об этом 2 июля сообщил телеканал Sky News Australia.

Мера продиктована отсутствием достаточного количества эффективных способов лечения этих расстройств, говорится в источнике. При этом применение таких препаратов будет строго контролироваться, а случаи нецелевого распространения – рассматриваться как торговля наркотиками, а не оборот медпрепаратов.

Таким образом, Австралия стала первой страной мира, разрешившей применение «классических» наркотических средств в психиатрии. МДМА может быть использован для лечения посттравматического стрессового расстройства, а псилоцибин – при депрессии, устойчивой к лечению, указали в TGA.

Ранее сообщалось, что Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило проведение первого в своем роде испытания психоделического препарата в качестве метода лечения большого депрессивного расстройства. В ходе исследования препарат на основе псилоцина будут применять в рамках специализированной терапии.

gxpnews