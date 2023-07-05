«Авивир» локализовал в России выпуск американского анальгетика Мигренол

Портфель препаратов под брендом Мигренол, предназначенных для устранения болевого синдрома, «Авивир» приобрел в 2021 году у зарегистрированной в США Four Ventures Enterprises. В сделку вошли три продукта – Мигренол, Мигренол ПМ и Мигренол Экстра.

Дополнивший линейку локализованных «Авивиром» анальгетиков Мигренол ПМ с обновленным дизайном и улучшенным составом, по планам компании, попадет на аптечные полки уже в августе.

Мигренол ПМ, представляющий собой комбинацию парацетамола с антигистаминным средством дифенгидрамин в дозировке 500+25 мг соответственно, показан для устранения болевого синдрома легкой и умеренной выраженности. Спектр применения препарата – головная и зубная боль, боли при синуситах и кашле, миалгии, артралгии, дисальгоменорее, боли, сопровождающиеся бессонницей, болевым синдромом неревматического происхождения.

Компания «Авивир» – оператор комплексных проектов в области здравоохранения, специализирующийся на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. «Авивир» выступает держателем регудостоверений и дистрибьютором линейки диагностических тестов на SARS-CoV-2, электронного стетоскопа eKuore Pro. В 2021 году компания начала реализацию ГЧП-проекта по строительству и оснащению инфекционного корпуса больницы в поселке Угольные Копи (Чукотский АО) с объемом финансирования 600 млн рублей.

Фото: Авивир

vademec