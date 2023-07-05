Bausch + Lomb купит у Novartis препарат от синдрома сухого глаза за 1,75 млрд долларов

Bausch + Lomb купит у Novartis права на препарат от синдрома сухого глаза за 1,75 млрд долл.

Американская компания Bausch + Lomb купит права на капли от синдрома сухого глаза Xiidra у швейцарской Novartis за 1,75 млрд долл., сообщает PharmaLive.

Приобретение противовоспалительных глазных капель станет первой крупной сделкой, которую проведет генеральный директор Bausch + Lomb Брент Сондерс с тех пор, как он вернулся в компанию в марте. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу этого года и повысит прибыль компании, заявили в Bausch + Lomb.

Продажи Xiidra в 2022 году составили 487 млн долл., что на 4% больше, чем годом ранее. Препарат сталкивается с конкуренцией со стороны «Рестасис» от AbbVie и более дешевых аналогов.

В прошлом году Novartis заявила, что сократит расходы и уделит больше внимания разработкам в области кардиореланальной помощи, иммунологии, неврологии, онкологии и гематологии. В конце 2022 года компания объявила о продаже пяти офтальмологических препаратов.

Продажи ключевого офтальмологического продукта Novartis «Луцентис», предназначенного для лечения дегенерации желтого пятна, распространенной причины слепоты у пожилых людей, снизились из-за наличия более дешевых альтернатив. Препарат Novartis от дегенерации желтого пятна нового поколения, Beovu, также не получил коммерческого успеха из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

Николай Соколов

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