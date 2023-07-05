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Минтруд продлит запрет на работу иностранцев в аптеках

Минтруд продлит на 2024 год запрет для иностранцев работать в аптеках. Такой запрет впервые был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлялся.

Министерство труда намерено продлить на 2024 год запрет для иностранных работников заниматься розничной торговлей лекарствами в аптечных организациях. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Всего в списке запрещенных для иностранцев сфер работы указаны 16 позиций. Ранее такой запрет неоднократно продлялся. В последний раз он был установлен на 2023 год в октябре 2022 года. Впервые подобные ограничения были введены в декабре 2013 года.
Фото: prostooleh/ru.freepik.com

Артем Косенок
pharmvestnik

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3 июля, 2023 | Просмотров: 109