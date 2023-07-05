Терапия нейрональными стволовыми клетками для лечения болезни Паркинсона впервые показала положительные результаты

BlueRock (дочерняя компания Bayer) сообщила о первоначальном успехе в испытании экспериментальной терапии стволовыми клетками у людей с болезнью Паркинсона. Клиническое исследование первой фазы показало, что бемданепроцел хорошо переносился всеми 12 пациентами, участвовавшими в исследовании на сегодняшний день, без каких-либо серьезных нежелательных явлений. Компания намерена в первом квартале 2024 года начать клиническое исследования второй фазы с включением пациентов.

Bemdaneprocel (BRT-DA01) – это экспериментальная терапия, которая состоит из нейронов, продуцирующих дофамин и полученных из плюрипотентных стволовых клеток, и хирургическим путем имплантируется в мозг человека с болезнью Паркинсона. При пересадке эти клетки могут восстановить нейронные сети, которые были разрушены болезнью Паркинсона. Первоначальные результаты показали, что клетки размножились и начали вырабатывать дофамин.

«Положительный результат нашего первого клинического испытания клеточной терапии болезни Паркинсона обнадеживает не только программу разработки Bemdaneprocel, но и всю нашу платформу на основе плюрипотентных стволовых клеток и требует дальнейшего изучения на больших группах пациентов», – сказал Кристиан Роммель, член Исполнительного комитета фармацевтического подразделения Bayer и руководитель отдела исследований и разработок.

Bayer в 2019 году с целью увеличения исследований генной и клеточной терапии приобрела частную биотехнологическую компанию BlueRock Therapeutics, которая занимается разработкой клеточной терапии.

gxpnews