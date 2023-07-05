Reuters: для создания сиропов от кашля в Индии применялся промышленный пропиленгликоль Терапия нейрональными стволовыми клетками для лечения болезни Паркинсона впервые показала положительные результаты » ЕС заключила сделку с Pfizer и другими компаниями на случай будущей пандемии Европейская комиссия заключила контракт с Pfizer и несколькими другими европейскими фармацевтическими компаниями на резервирование мощностей для производства до 325 млн вакцин в год на случай будущей глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, передаёт Reuters. Комиссия выбрала заводы Pfizer в Ирландии и Бельгии, чтобы зарезервировать мощности для производства мРНК-вакцин. Также ЕК выбрала испанские компании Reig Jofre и Laboratorios Hipra SA, чтобы зарезервировать мощности для вакцин на основе белка, и Bilthoven Biologicals BV из Нидерландов для вакцин на основе векторов. Европейская комиссия сообщает, что пандемия COVID-19 показала, что Европе необходимо лучше подготовиться к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Данная сделка гарантирует, что компании готовы «реагировать на кризис», поддерживая свои объекты в актуальном состоянии и контролируя свои цепочки поставок, «включая накопление запасов, где это необходимо», заявила ЕК. Если будет объявлена ​​новая чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, компании «быстро начнут производство», говорится в сообщении. Но активисты за справедливость в отношении вакцин заявили, что ЕС рискует повторить то, что Всемирная организация здравоохранения назвала «апартеидом вакцин» во время COVID-19. «Развивающиеся страны были отправлены в конец очереди за вакцинами. ЕС и фармацевтические компании планируют сделать это снова во время следующего кризиса в области здравоохранения», – сказал Мохга Камаль-Янни, политик и соруководитель Народного альянса вакцин. В начале 2023 года стало известно, что Брюссель ведет переговоры c Pfizer и BioNTech о возможном сокращении поставки вакцин от коронавируса, чтобы избежать их переизбытка. gxpnews