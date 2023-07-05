Reuters: для создания сиропов от кашля в Индии применялся промышленный пропиленгликоль

Reuters выяснил, что один из производителей индийских сиропов от кашля, чья продукция стала причиной гибели потребителей в 2022 году, закупал непрофильное сырье. Так, при создании своих лекарств вместо фармацевтического пропиленгликоля (основа для сиропа) компания применяла более дешевый промышленный.

Речь идет о Marion Biotech, из-за ее сиропов погибли как минимум 19 детей в Узбекистане. Компания приобрела пропиленгликоль у Maya Chemtech India, которая не имела лицензии на продажу сырья фармпроизводителям.

«Мы не знали, что Marion собирается использовать его для изготовления сиропов от кашля. Нам не сообщают, где используются наши материалы», – рассказал анонимный источник, который является сотрудником Maya.

С 1 июня 2023 года в Индии ввели обязательную проверку качества сиропов от кашля перед экспортом. Всего на данный момент известно о примерно 300 случаях смерти из-за индийских сиропов от кашля, и, помимо Marion Biotech, к происшествиям могут быть причастны Maiden Pharmaceuticals, Yarindo Farmatama, Universal Pharmaceutical Industries, AFI Farma и Konimex.

Также в июне ВОЗ сообщила, что риск смертельного отравления сиропами сохраняется по всему миру, так как продукция может обнаружиться в продаже в какой-либо стране, равно как и сырье с содержанием токсинов, из которого они изготовлены.

gxpnews