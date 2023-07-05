СибГМУ потратит 2 млрд рублей на развитие фармацевтической инфраструктуры

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) получит 2 млрд рублей на строительство инжинирингового центра в Томске. Проект, направленный на развитие фармацевтической инфраструктуры учреждения, поддержал Минздрав РФ, рассказал «Интерфаксу» ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Площадь центра займет 1500 кв. м, из которых 1000 будет отдана под чистые помещения. Территория для строительства пока не определена.

По словам Куликова, вуз уже сформировал инфраструктурные требования и портфель проектов, в котором более 15 препаратов. «Мы единственный медицинский университет, имеющий лицензированное Минпромторгом собственное производство. <…> Наша специализация – выпуск малых партий для клинических исследований, разработка документации, технологии производства препаратов, чтобы крупные фармкомпании не останавливали свои заводы», – рассказал он.

Также Евгений Куликов рассказал, что до конца 2023 года планируется осуществить запуск четырех научно-образовательных лабораторий: по разработке твердых лекарственных форм, клеточных технологий, созданию превентивного программирования здоровья и когнитивной нейрофизиологии психосоматических отношений.

Ранее Куликов объявил о запуске на базе университета уникальной образовательной модели, которая обеспечит студентам профессиональное образование в области медицины и фармации по индивидуальным образовательным траекториям. Обучающиеся смогут получить дополнительные компетенции параллельно с освоением основной образовательной программы.

gxpnews