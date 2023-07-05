Домашний арест избран зампреду правительства КЧР по делу о хищении 100 млн рублей

Заместителю председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Ирине Гербековой, которая ранее возглавляла региональный Минздрав, избрана мера пресечения по делу о создании преступного сообщества и хищении 100 млн рублей бюджетных средств. На период следствия ее поместили под домашний арест.

Решение суда может быть обусловлено состоянием здоровья женщины. Как сообщает «Коммерсантъ», Ирину Гербекову задержали в больничной палате одного из медучреждений региона. Вице-премьер накануне возбуждения уголовного дела упала с лестницы в здании республиканского правительства, в связи с чем ее госпитализировали.

Гербекову обвиняют по ч. 3 ст. 210 УК РФ. По данным следствия, с 2015 по 2020 год, когда обвиняемая руководила Республиканской клинической больницей (РКБ), она вступила в сговор с сотрудниками медорганизации и предпринимателями с целью хищения средств, выделенных в том числе на закупку лекарств и медоборудования. Выявлены семь человек, которых следователи считают причастными.

При этом еще пять фигурантов дела, которые могут быть ее пособниками, находятся в СИЗО, а оставшимся двум мера пресечения пока не избрана. Среди арестованных – бывший замглавврача РКБ Василий Бабичев и его супруга-предпринимательница, а также главный бухгалтер медучреждения Наталья Арутюнян.

gxpnews