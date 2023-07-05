«Фармасинтез» начинает производство генсулинов в России

Российский технологический лидер в производстве современных лекарственных препаратов «Фармасинтез» выпустит три типа рекомбинантных человеческих инсулинов (генсулинов): «Генсулин М30», «Генсулин H», «Генсулин P». Препараты будут производиться на площадке «Фармасинтез-Норд». Мощность завода по созданию инсулинов составляет более 5 млн единиц продукции в год. Доступные формы выпуска – флаконы, одноразовые шприц-ручки, а также картриджи для многоразовых шприц-ручек.

Осенью «Фармасинтез» планирует запустить также производство аналоговых инсулинов – гларгин и лизпро, разработанных совместного с компаний Gan & Lee Pharmaceuticals (Китай). Таким образом, российская компания сможет комплексно решить важную задачу обеспечения российских пациентов качественными российскими аналогами жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов.

АО «Фармасинтез-Норд» (входит в группу компаний «Фармасинтез») – современный фармацевтический научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке и производстве современных и эффективных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний эндокринной системы. Сейчас на «Фармасинтез-Норд» производится 45 торговых наименований онкологических лекарственных препаратов, 99% из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава России.

АО «Фармасинтез-Норд» работает в соответствии с требованиями правил надлежащей производственной практики (GMP). Система качества функционирует на всех стадиях жизненного цикла лекарственных препаратов, начиная с разработки и заканчивая реализацией, и основана на принципах постоянного улучшения и рискориентированного подхода.

gxpnews