Акции AstraZeneca упали после отчета об испытаниях препарата от рака легких

Британо-шведская фармкомпания AstraZeneca отчиталась о промежуточных результатах испытаний экспериментального высокоточного препарата с действующим веществом датопотамаб дерукстекан, который разработан совместно с японской Daiichi Sankyo. В рамках эксперимента препарат применяют для борьбы с немелкоклеточным раком легких с рецидивом после одной или двух предыдущих попыток лечения, сообщает Reuters.

Выяснилось, что датопотамаб дерукстекан замедлил прогрессирование рака легких в ходе испытаний на поздней стадии – увеличил выживаемость без прогрессирования по сравнению со стандартной химиотерапией. Однако акции компании все равно упали на 5,8% (самый низкий уровень более чем за три месяца), поскольку аналитики заявили, что преимущества не столь выражены, как ожидалось. Кроме того, в ходе испытаний несколько пациентов умерли от интерстициальной болезни легких, или рубцевания легочной ткани.

Препарат относится к перспективному классу, известному как конъюгаты антитело-лекарство (ADC), которые состоят из моноклональных антител, нацеленных на опухоль. Молекулы препарата, убивающие клетки, прикрепляются к белку, известному как TROP2, который связан с большинством случаев рака легких.

gxpnews