Boehringer Ingelheim: сурводутид приводит к «поразительной» потере веса

Датские фармкомпании Boehringer Ingelheim и Zealand Pharma разработали препарат для борьбы с лишним весом на основе сурводутида (двойной агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и глюкагона). В ходе второй фазы исследований с участием около 400 пациентов с ожирением выяснилось, что вещество приводит к «поразительной» потере веса, заявили в Boehringer Ingelheim.

В среднем возраст пациентов составлял 49 лет, масса тела – 106 кг. Их разделили на группы, распределив по дозировке лекарства. Почти 40% испытуемых, принимавших самую высокую дозу препарата (4,8 мг), потеряли 20% или более от своего исходного веса через 46 недель.

Отмечается, что сурводутид одновременно «увеличивает затраты энергии» и подавляет аппетит. При этом в ходе испытаний препарат не вызвал серьезных или неожиданных побочных эффектов. Наиболее распространенными нежелательными реакциями, которые в основном были легкими или умеренными и возникали чаще всего при повышении дозы, были тошнота и проблемы с пищеварением.

Исследования по снижению веса с помощью сурводутида в сравнении с семаглутидом (препараты Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk) пока не проводились. К слову, о планах по разработке препарата для борьбы с диабетом и лишним весом Zealand Pharma заявляла еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что компания будет сотрудничать в этом вопросе с Eli Lilly.

Параллельно сурводутид рассматривают как препарат для борьбы с неалкогольной жировой болезнью печени. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) наделило разработку статусом Fast Track Designation с целью ускоренного одобрения для лечения взрослых пациентов. Сейчас препарат оценивается в исследовании второй фазы, завершение ожидается в конце 2023 года.

К 2050 году во всем мире ожидается двукратное увеличение людей с диабетом второго типа. Исследователи винят в этом эпидемию ожирения, так как лишний вес является одним из основных факторов риска развития диабета второго типа.

gxpnews