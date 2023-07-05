ЛП против уротелиальной карциномы «Падцев Онко» получил регудостоверение в РФ

Минздрав РФ выдал регудостоверение на противоопухолевый препарат «Падцев Онко» (энфортумаб ведотин) японской компании Astellas Pharma. Его применяют для лечения рака мочевого пузыря – уротелиальной карциномы – у взрослых пациентов с распространенными и неоперабельными опухолями.

Препарат зарегистрирован в виде лиофилизата, из которого готовят раствор для инфузий. Введение «Падцев Онко» занимает примерно 30 минут.

В США препарат одобрен FDA в 2019 году. Энфортумаб ведотин – конъюгат человеческого моноклонального антитела AGS-22 против нектина-4, который несет цитотоксический монометил ауристатин Е (ММАЕ). Моноклональное антитело распознает определенные раковые клетки и доставляет к ним лекарственное вещество.

Весной 2022 года Astellas Pharma наравне с японской Takeda Pharmaceutical объявила о приостановке проведения новых клинических испытаний на территории РФ. При этом поставка лекарств и продолжение текущих клинических исследований не отменялись.

gxpnews