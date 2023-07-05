Фармацевты Нидерландов предупредили о рекордном дефиците лекарств

Королевская ассоциация фармацевтов Нидерландов (KNMP) выступила с предупреждением об угрозе «рекордного» уровня нехватки лекарственных средств (ЛС) в стране. С начала 2023 года дефицитными признаны 1179 препаратов, тогда как за весь год статус дефицитных получили всего 1514 ЛС, сообщает РИА Новости.

«В 2023 году количество дефицитных лекарств достигнет рекордного уровня», – говорится в сообщении ассоциации. Нехватка вызвана проблемами с производством, распространением и качеством препаратов.

Отмечается, что отдельные группы пациентов уже испытывают трудности с покупкой необходимых ЛС в аптеках. Сюда, в частности, относятся препараты для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с подагрой, а также противовирусные.

Председатель нидерландской ассоциации фармацевтов Арис Принс назвал сложившуюся ситуацию тревожной и призвал как можно скорее начать искать решение для выхода из нее.

В апреле 2023 года о нехватке лекарств, достигшей пика за пятилетний период, заявили власти США. С 2021 года дефицит увеличился почти на 30%, и, по данным на 2022 год, в списке «проблемных» лекарств числится 300 препаратов.

В мае 2023 года Всемирная медицинская ассоциация (WMA) предложила создать на уровне Европейского союза общий резерв лекарств. «Для товаров массового потребления, не подпадающих под патентную защиту, маржа оценивается как низкая, и фармгиганты более не заинтересованы в этих препаратах и переносят производство в страны с низкой заработной платой, такие как Китай или Индия. Если там сгорит фабрика, пропадет основное вещество или будут дефекты качества, внезапно во всем мире пропадет лекарство», – говорил в связи с этим председатель ассоциации Франк Ульрих Монтгомери.

gxpnews