В Первом СПбГМУ запустят программу магистратуры «Медицинские биотехнологии»

В 2023 году на программу магистратуры планируется принять пять человек. Образовательная программа Фонда семьи Тиньковых будет предоставлена участникам бесплатно. Также за счет средств фонда частично будут покрыты расходы, связанные с переездом и проживанием обучающихся в Санкт-Петербурге.

«Уникальность новой магистратуры состоит в том, что в одной программе собраны самые передовые обучающие компетенции по секвенированию, биоинформатике и генотерапии. По отдельности этому обучают и другие вузы, но в одной программе они собраны впервые. Это значит, что и выпускники станут уникальными специалистами, которых еще пока нет в России», – сообщила программный директор Фонда семьи Тиньковых Юлия Девятовская.

По направлениям специалитета «медицинская биохимия» и «медицинская кибернетика» в 2023 году предусмотрены по 15 платных мест. Стоимость обучения за один год составит 270 тысяч рублей.

Вузы предлагают все больше новых образовательных программ. В июне 2022 года Московский физико-технический институт (МФТИ) открыл набор на магистерскую программу «Прикладной анализ данных в медицинской сфере», ориентированную на медиков, биологов и ученых. Похожие курсы в нескольких университетах предполагают только очное обучение, а программа в МФТИ – первый в своем роде полностью дистанционный формат, подчеркнули в вузе. Программа разработана совместно с IT-школой SkillFactory, а одним из индустриальных партнеров выступила фармкомпания «Биокад».

В январе 2023 года РНИМУ им. Н.И. Пирогова совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России запустил по проекту «Нейрокампус-2030» первую в стране профильную программу магистратуры «Медицинские нейротехнологии». Прием на обучение будет запущен летом 2023 года. Для абитуриентов предусмотрено 15 мест, восемь из которых будут бюджетными. Курс рассчитан на два года в очном формате, в дипломах будет указано, что высшее профессиональное образование получено с применением дистанционных технологий.

Фото: freepik.com/автор: kamranaydinov

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