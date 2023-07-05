В мае аптечные продажи в упаковках вновь показали двузначный рост

В мае 2023 года аптеки продали 414 млн упаковок лекарств на 110,9 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с маем 2022 года, это больше на 19% в рублях и на 20% в упаковках. В апреле 2023 год рост был 16% к апрелю 2022 года. В первые три месяца натуральные продажи лекарств снижались.
С января по май 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 747,9 млрд руб. и 3,11 млрд упаковок. Выручка аптек выросла на 3%. Большая часть ассортимента пришлась на лекарства — 568 млрд руб., на втором месте прочий ассортимент — 125,8 млрд руб., на третьем БАД — 54 млрд руб.
Выручка аптек растет
Лучшая динамика в рублях была у БАД, продажи которых за пять месяцев 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года выросли на 13%. Рост лекарств составил 2%, прочего ассортимента — 3%. В упаковках выросли только лекарства и БАД, на 2% и 5% соответственно. Натуральные продажи прочего ассортимента снизились на 4%.
В апреле и мае продажи лекарств активно растут. В эти месяцы объем продаж заметно больше по сравнению с такими же периодами двух предыдущих лет. Аналогичная ситуация наблюдается и в упаковках.
Среди терапевтических групп* в январе—мае 2023 года лидировали ингибиторы АПФ, которые применяются для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте препараты от насморка, на третьем — противовоспалительные лекарства. В прошлом году на первом месте также были ингибиторы АПФ, на втором — противовирусные препараты, на третьем — антикоагулянты. В текущем году антикоагулянты на седьмом месте, противовирусные — на восьмом.
Помесячные продажи десяти популярных терапевтических групп после пика в марте 2022 года показывают ровную динамику. Исключение составили противопростудные препараты, продажи которых в марте 2022-го, напротив, снизились.
В мае 2023 года наиболее популярным МНН был ксилометазолин, продано 18,3 млн упаковок. На втором месте омепразол (10,3 млн упак.), на третьем — ибупрофен (8,3 млн упак.). Самая высокая динамика среди TOP50 МНН в натуральном выражении у хлоргексидина, +45% по сравнению с маем 2022 года. На втором месте валерианы лекарственной корневища с корнями — +41%, на третьем комбинированный левоментол+прокаин+бензокаин (наиболее частое торговое наименование «Меновазин»).
Бренды и корпорации
Среди брендов первенство удерживает «Ксарелто», вернувшийся на первую строчку после пандемии. И хотя во время COVID-19 антикоагулянты были популярными наряду с противовирусными препаратами, первое место в 2021—2022 гг. «Ксарелто» уступил «Арбидолу», который по итогам пяти месяцев 2023 году занимает десятую строчку со снижением на 65%.
Впрочем, уменьшение продаж наблюдается практически у всей первой десятки за исключением «Пенталгина», «Эдарби», «Гептрала», «Нурофена» и «Детралекса».
|ТОР10 брендов лекарств по объему продаж в январе-мае 2023 года
|Бренд
|Объем продаж янв.-май 2023, млрд руб.
|Динамика янв.-май 2023/ янв.-май 2022, %
|Ксарелто
|5,53
|-18
|Эликвис
|5,31
|-24
|Детралекс
|3,73
|0
|Пенталгин
|3,42
|12
|Нурофен
|3,41
|1
|Мексидол
|3,33
|-2
|Ингавирин
|3,32
|-15
|Гептрал
|3,27
|1
|Эдарби
|3,21
|15
|Арбидол
|3,20
|-65
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Среди корпораций на первом месте Stada с ростом продаж на 5%. «Отисифарм», несмотря на падение продаж одного из основных брендов и общей отрицательной динамики, заняла третье место. В прошлом году в январе—мае лидером была «Отисифарм». Стоит отметить появление в первой десятке «Биннофарм Групп», которая в прошлом году была на 14-м месте по итогам первых пяти месяцев.
|ТОР10 корпораций по объему продаж лекарств в январе-мае 2023 года
|Корпорация
|Объем продаж янв.-май 2023, млрд руб.
|Динамика янв.-май 2023 /янв.-май 2022, %
|Stada
|21,70
|5
|Bayer
|21,15
|-11
|Отисифарм
|18,92
|-23
|Abbott
|17,86
|-2
|Servier
|17,49
|1
|Novartis
|16,07
|-15
|Teva
|15,81
|4
|Sanofi
|15,62
|-10
|KRKA
|15,47
|6
|Биннофарм Групп
|13,79
|29
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
*2 уровень EphMRA
Фото: montypeter/ru.freepik.com
Елена Калиновская
pharmvestnik