Филиппинская вакцина от чумы свиней показала успешный предварительный результат

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, который также возглавляет министерство сельского хозяйства страны, заявил, что первые местные испытания вакцины против африканской чумы свиней (АЧС) показали многообещающие результаты. Он надеется, что препарат скоро будет доступен в стране для борьбы со смертельной болезнью животных, передает Reuters.

В настоящее время идет второй этап клинических испытаний вакцины. И хотя на первой стадии разработка показала эффективность (выработка достаточного количества антител) и безопасность, Маркос предупреждает, что не уверен в исходе последующих испытаний. «Это [достижение второго этапа исследований] не повод для самоуспокоенности, о чем нас постоянно предупреждают те, кто изучал вакцину», – сказал он.

Отмечается, что ежегодно заболевание наносит ущерб в $250 млрд мировой свиноводческой промышленности. На Филиппинах с момента первой вспышки чумы свиней в 2019 году случаи заражения наблюдались в 66 из 81 провинции страны. По состоянию на прошлый месяц болезнь обнаружена в 13 провинциях. Из-за уничтожения зараженных животных в стране сократилось производство мяса, что заставило власти импортировать свинину из других стран. Это, в свою очередь, спровоцировало рост цен.

АЧС – вирусное заболевание свиней, которое не опасно для человека. Выжившие животные пожизненно остаются вирусоносителями. Очаги заболевания фиксируются в том числе на территории России. По данным Роспотребнадзора, на 10 мая 2023 года в России зарегистрировано 26 активных вспышек в Саратовской, Калининградской, Костромской, Орловской, Самарской, Ярославской областях.

По мнению зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, АЧС является одним из ключевых рисков для животноводства как в России, так и во всем мире. «Будучи неопасным для человека, вирус тем не менее причиняет существенный ущерб экономике – как предпринимателям, так и потребителям, которые сталкиваются с дефицитом продукции и ростом цен», – говорил он «Известиям» в мае 2023 года.

В 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Минобрнауки совместно с РАН к 2024 году разработать вакцину против АЧС, подчеркнув, что от науки ждут прорыва. По ее словам, ежегодно научным организациям переносятся сроки, чтобы этот препарат появился.

gxpnews