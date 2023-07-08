В ЕАЭС утвердили порядок проведения дистанционных фармацевтических инспекций

В ЕАЭС утвердили порядок проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям GMP в дистанционном формате. Это позволит инспектировать производителей без непосредственного выезда на площадку.

Порядок проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям GMP ЕАЭС дополнен отдельным приложением по выполнению инспектирования в дистанционном режиме. Такое решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отмечается на сайте ЕЭК, это позволит фармацевтическим инспекторатам государств-членов инспектировать производителей лекарственных средств как резидентов, так и нерезидентов без непосредственного выезда на площадку.

Такой порядок дистанционных инспекций применяется при наличии ограничений для перемещения инспекторов, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или иными внешними причинами. Порядок проведения инспекций в дистанционном режиме позволит обеспечить единообразный подход инспекторатов стран Союза к выполнению инспекций для обеспечения взаимного признания их результатов.

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Артем Косенок

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