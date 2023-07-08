Покупатели стали чаще приобретать российские препараты-аналоги В КЧР уволили арестованную за хищения средств на покупку лекарств замглавы правительства » Оформление пометки Как мы уже отметили, нововведения в ФЗ «О рекламе» устанавливают два новых требования для размещения рекламы в интернете – проставление пометки «реклама» и регистрация рекламы с присвоением ей уникального идентификатора. Для того, чтобы разобраться, какие форматы и как маркировать, эти требования нужно рассмотреть более детально — каждое в отдельности. Пометка «реклама» и ее форматы Согласно части 16 статьи 18.1 ФЗ «О рекламе» распространяемая в интернете реклама должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя и (или) сайт, страницу сайта в сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе. При этом указанные требования какими-либо подзаконными актами не урегулированы. Здесь мы, опять же, ориентируемся на разъяснения антимонопольной службы. Запрос в ФАС с просьбой указать допустимые способы идентификации рекламодателя ранее направляла Ассоциация развития интерактивной рекламы. В ответ организация получила письмо-разъяснение от службы с информацией о том, какие реквизиты можно использовать в рекламном формате. С его полной версией можно ознакомиться здесь Рекламодателем является изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо. В ч. 16 ст. 18.1 ФЗ «О рекламе» не содержится требования об указании в рекламе наименования лица, являющегося рекламодателем, обязательно с организационно-правовой формой лица, либо с приведением ИНН или ОГРН данного лица, однако из приведенной информации потребителю рекламы должно быть однозначно понятно, что рекламодателем выступает именно лицо (юридическое / физическое лицо или ИП), а также должна быть размещена информация, позволяющая его однозначно индивидуализировать. Стоит отметить, что размещение в рекламе полного или краткого наименования лица , являющегося рекламодателем, включая его организационно-правовую форму или его ИНН, ОГРН, является одним из надлежащих указаний в рекламе на рекламодателя такой рекламы. Указание в рекламе товарного знака рекламодателя может рассматриваться как исполнение требования об указании на рекламодателя, если такой товарный знак содержит наименование рекламодателя . В случае, если в таком товарном знаке содержится не полное наименование лица, а отдельные элементы наименования рекламодателя, размещение в рекламе указанного товарного знака требует дополнительной оценки, исходя из содержания такого товарного знака. Кроме того, в силу ч. 16 ст. 18.1 ФЗ «О рекламе» в рекламе вместе с указанием на рекламодателя или вместо указания на рекламодателя может быть размещено указание на сайт , страницу сайта в сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы. Соответственно, на таких сайте, странице сайта, указание которых содержится в рекламе, должны быть размещены сведения о рекламодателе, которые позволяют его однозначно идентифицировать. Источник: https://interactivead.ru/wp-content/uploads/2023/01/pismo-ot-fas-v-arir_30.12.2022.pdf. Таким образом на рекламном формате разрешено использование следующих реквизитов: полное наименование юридического или физического лица;

краткое наименование юридического или физического лица. При этом нужно учитывать, если наименование распространенное и легко путается с другим, то требуется индивидуализировать рекламодателя иным образом, а само слово ««рекламодатель» указывать не обязательно. ОГРН;

ИНН;

зарегистрированный товарный знак, содержащий наименование рекламодателя или отдельные его элементы;

указание сайта /страницы сайта, которые содержат любой из указанных выше реквизитов. Что касается слова «реклама», достаточно распространенной ошибкой является его замена на иные фразы и слова. Можно ли руководствоваться такими примерами, пояснил ФАС России в Письме от 03.10.2022 N КТ/90922/22 «О разъяснении частей 12, 15, 16 статьи 18.1 Федерального закона «О рекламе»: размещение любой рекламы в сети «Интернет» должно сопровождаться пометкой «реклама», при этом следует отметить, что использование иной пометки для указания на рекламный характер информации в сети «Интернет» не предусмотрено данной нормой. Соответственно, использование иных слов или фраз (например, «рекламная запись» и т.п.) не является надлежащей пометкой. Ответственность за отсутствие пометки по закону несет рекламораспространитель, однако следует учитывать, что, помимо этого, ее отсутствие несет в себе налоговые риски для всех участников цепочки. Способы размещения идентификатора рекламы Согласно части 17 статьи 18.1 ФЗ «О рекламе» распространение рекламы в сети «Интернет» допускается при условии присвоения ей оператором рекламных данных идентификатора рекламы, который представляет собой уникальное цифровое обозначение, предназначенное для обеспечения прослеживаемости распространенной в сети «Интернет» рекламы и учета информации о такой рекламе. Требования учета распространяются на все виды рекламы, креативам всех форматов должны быть присвоены идентификаторы, если они не попадают под исключения (когда материалы являются рекламой, но получать идентификатор и подавать о них данные в ЕРИР не нужно). Требования к идентификатору, его содержанию, порядок и сроки его присвоения, размещения при распространении рекламы, хранения и предоставления в Роскомнадзор устанавливаются Роскомнадзором (приказ Роскомнадзора от 30.11.2022 № 191). Согласно документу, идентификатор должен содержать код ОРД и произвольный набор цифр, может быть дополнен буквенными обозначениями. Срок присвоения идентификатора рекламному материалу ОРД: для большинства форматов — незамедлительно до распространения после передачи рекламы в программу, используемую ОРД; в отношении рекламы, размещаемой в составе авторских произведений в форме текстового или текстово-графического блока, видеоролика или аудиозаписи (например, трансляции в реальном времени), присваивается ОРД после ее размещения (допустимо это делать в пределах 30 дней после окончания календарного месяца, в котором было осуществлено распространение рекламы, но рекомендуется делать при появлении возможности (например, после окончания трансляции)). Порядок размещения идентификатора в рекламе Идентификатор, полученный от ОРД, размещается участниками цепочки самостоятельно. Это происходит следующим образом: путем добавления идентификатора в форме последовательности байтов или набора буквенно-цифрового текста на основе букв латинского языка посредством присоединения идентификатора рекламы к указателю страницы сайта в сети «Интернет» в виде: https://site.ru/?erid=base58(protobuf), где «site.ru» — наименование сайта в сети «Интернет», a «erid» — наименование идентификатора рекламы, который передается серверу посредством ссылки (т.е. в кликовой ссылке, а также в меню adChoice, где его сможет скопировать любой пользователь площадки);

в случае невозможности размещения идентификатора путем присоединения к указателю страницы сайта в сети «Интернет» он размещается в начале текстового блока, поверх текстово-графического блока, в начале и (или) поверх видеоролика в виде пометки «erid: xxx», где «erid» — наименование идентификатора рекламы, а «ххх» набор буквенно-цифрового текста на основе букв латинского языка.

При этом идентификатор, содержащийся в контрастной текстовому блоку, текстово-графическому блоку или видеоролику пометке «erid: xxx», должен быть доступен для визуализации (свободного просмотра, копирования). Аналогичная информация содержится в письме Роскомнадзора от 07.12.2022 г. № 03-108552 «О рассмотрении запроса». Ранее Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) совместно с Роскомнадзором подготовили рекомендации по маркировке рекламных размещений, в том числе и нестандартных форматов, в которых рассмотрены оба подхода: кликовая ссылка – размещение идентификатора путем присоединения к указателю страницы сайта.

размещение в начале текстового блока, поверх текстово-графического блока, в начале и (или) поверх видеоролика в виде пометки «erid: ххх», где «erid» представляет собой наименование идентификатора рекламы, в случае невозможности размещения идентификатора путем присоединения к указателю страницы сайта. Примеры идентификатора: Для кликовой ссылки – https://www.site.ru/detail/3665/?erid=LjN8K7Mbs Для форматов без кликовой ссылки – erid: LjN8K7Mbs Общие рекомендации для всех форматов Для форматов, имеющих кликовую ссылку, идентификатор рекомендуется добавлять в ссылку как параметр в виде “site.ru/?erid=XXX«. Дополнительно можно разместить ссылку для копирования в выпадающем меню рекламного объявления. Для форматов без кликовых ссылок, но содержащих текст (например, статьи), рекомендуется добавлять идентификатор в начале текста рекламного объявления в формате erid: XXX. Для форматов без кликовых ссылок в виде изображений рекомендуется размещать идентификатор поверх изображения текстом в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления. Для форматов без кликовых ссылок в виде видео рекомендуется размещать идентификатор в начале и (или) поверх видеоролика текстом в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления (при этом пометка «реклама» и сведения о рекламодателе размещаются на самом видео, а не в описании). Для живых трансляций видео, содержащих множественные рекламные интеграции (нативная реклама), рекомендуется в видеозаписи после окончания трансляции размещать идентификаторы в начале и (или) поверх видеоролика одним общим текстом в несколько строк в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления. Для рекламных врезок (midroll) рекомендуется во время демонстрации врезки размещать идентификатор в начале и (или) поверх видеоролика текстом в формате erid: XXX или в выпадающем меню рекламного объявления. Идентификаторы для нестандартных форматов рекламы Кружок в Telegram. Для кружка в Telegram рекомендуется размещать идентификатор текстом в формате erid: XXX и в следующем за кружком сообщении или ответом на кружок видео, чтобы сохранить связность сообщений. Это обходной путь ввиду ограничений самой платформы мессенджера, но идеальное и автоматизированное решение будет, когда Telergram интегрируется с одним из ОРД. Сториз. Для сториз, содержащих рекламные интеграции (нативная реклама), рекомендуется размещать идентификатор текстом поверх видео в начале ролика в формате erid: XXX. Для изображений в сториз также рекомендуется размещать соответствующие параметры маркировки поверх изображения. Подкаст. Рекомендуется размещать идентификаторы одним общим текстом в описании выпуска подкаста в формате erid: XXX (некоторые ОРД также советуют добавлять идентификатор в комментарий, если описание уже нельзя редактировать). Аудиореклама. Рекомендуется размещать идентификатор в интерфейсе аудиоплеера во время проигрывания рекламной врезки в формате erid: XXX. Архивные размещения. Для архивных рекламных материалов, срок договорного размещения которых истек до 01 сентября 2022 года и которые до сих пор доступны для чтения, рекомендуется обязательно указать дату публикации. Получать и размещать идентификатор при этом не требуется. Однако если по состоянию на 01 сентября 2022 г. срок договорного размещения такой рекламы еще не истек, то она должна быть зарегистрирована и промаркирована (вне зависимости от отсутствия на данный момент штрафов). Представители РКН в неофициальных выступлениях также анонсировали разработку механизма для передачи статистики по размещенным статьям, договорные отношения по которым завершены («вечная» статистика), на данный момент, по словам представителей ведомства, определяются сроки подачи информации по таким размещениям (при этом предполагается отрыв актов от статистики, планируется подача только статистики, в какие сроки — обсуждается) (обращаем внимание, что это не нашло отражения в каких-либо официальных письмах или разъяснениях регулирующих органов). Размещение рекламной интеграции на YouTube-канале — в этой цепочке YouTube не принимает непосредственное участие, а разместившее рекламу лицо (владелец канала) считается конечным рекламораспространителем, однако оно не должно подавать информацию о договоре, публичной оферте с YouTube, пояснял РКН в своем справочнике. Тем не менее, YouTube может быть квалифицирован в качестве рекламораспространителя, в связи с чем необходимо будет соблюдать требования системы маркировки. Динамические баннеры — если в одном рекламном объявлении продвигаются несколько товаров или услуг, получать идентификатор и регистрировать нужно каждый элемент (объект) отдельно, отчитываться также нужно по каждому креативу. Иные сложные ситуации Мы также разработали рекомендации к частным, выходящим за повседневную практику случаям: Если изменения в креатив вносятся уже после присвоения ему идентификатора — если содержание креатива не меняется, идентификатор остается старым, но новый вариант креатива обязательно нужно направить ОРД (добавить к первоначальному варианту). Во всех остальных случаях необходимо получать новый идентификатор. Большие форматы, которые не могут быть загружены в личный кабинет ОРД — РКН пояснял в неофициальных выступлениях, что для больших видео можно при подаче данных вырезать рекламные вставки. Личный кабинет ОРД не предусматривает загрузку какого-либо редкого формата рекламы — РКН и ОРД рекомендуют при подаче сложных форматов выбирать категорию «иное», РКН такую отчетность принимает наравне с остальными форматами. Если креатив зарегистрирован и планируется к размещению без изменения больше года — т.к. идентификатор хранится у ОРД год, то по истечению срока хранения данных креатив нужно будет зарегистрировать заново. Маркировка рекламы, для которой был получен идентификатор, но она не была запущена — ситуация не требует дополнительных действий, за рекламу, по которой не было открутки, отчитываться не нужно. Если участник рынка использует формат, который не подходит ни под один тип, то необходимо обратиться в ОРД или Роскомнадзор за рекомендациями по такому формату. Учет такой рекламы в ЕРИР в любом случае должен производиться, регистрировать такую рекламу нужно. pharmvestnik