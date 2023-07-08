Покупатели стали чаще приобретать российские препараты-аналоги

Доля покупателей, отмечающих, что они стали чаще приобретать российские препараты-аналоги по причине отсутствия зарубежных препаратов в аптеках, выросла с 45 до 52%. Вместе с тем приверженность отечественным препаратам снизилась с 52 до 47%.

В I квартале 2023 года 56% опрошенных россиян, совершавших покупки в аптеках, отметили, что стали чаще приобретать российские препараты-аналоги по причине повышения цены на зарубежные средства. Этот показатель достаточно стабилен со II квартала 2022 года, однако в III квартале 2022 года наблюдался рост доли согласившихся с утверждением до 59%. Об этом свидетельствуют данные исследования HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за I квартал 2023 года, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Доля покупателей, приобретавших отечественные препараты в связи с отсутствием зарубежных препаратов в аптеках, последовательно растет. Во II квартале 2022 года этот показатель составлял 45%, а в I квартале 2023 года уже 52%.

При выборе лекарственного препарата для 22% потребителей, совершавших покупки в аптеках, имеет значение страна-производитель. Среди них доля респондентов, отдающих предпочтение российским препаратам, росла до IV квартала 2022 года, достигнув 52%. Однако в I квартале 2023 года произошло снижение доли респондентов, отметивших приверженность отечественным препаратам до 47%. Вместе с этим наблюдалось снижение приверженности к препаратам западноевропейских компаний — с 56% по данным II квартала 2022 года до 47% в IV квартале 2022 года, но в I квартале 2023 года уже 50% респондентов отметили предпочтение препаратов из Западной Европы. Анализ соответствий, направленный на поиск зависимостей гендерно-возрастных характеристик и предпочтений покупки препаратов определенных стран, показывает, что выбирать отечественные препараты склонны молодые женщины 16—34 лет и мужчины в возрасте от 35 до 54 лет. Предпочтение препаратам стран Восточной Европы отдают женщины в возрасте 25—34 лет и мужчины 16—24 лет. Женщины старше 55 лет склонны выбирать препараты Западной Европы, а препараты индийского происхождения предпочитают женщины в возрасте от 45 до 54 лет и мужчины старше 55 лет. Фото: gpointstudio/ru.freepik.com