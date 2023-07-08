Минздрав Владимирской области проверяют из-за списанных лекарств на 58,6 млн рублей

Сотрудников Минздрава Владимирской области подозревают в халатности при обороте льготных лекарств. Региональная прокуратура провела проверку в ведомстве, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ.

Поводом для изучения работы ведомства стало списание огромного количества лекарств с истекшим сроком годности с начала 2022 года. Общая сумма списанного составила 58,6 млн рублей, из которых больше половины – 32,1 млн рублей – средства, на которые были закуплены препараты в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Причинами списания такого значительного количества лекарственных препаратов являются в том числе ненадлежащее формирование потребности и, как следствие, приобретение невостребованных медикаментов, а также несвоевременное принятие министерством мер к реализации лекарственных препаратов с истекающим сроком годности», – говорится в сообщении прокуратуры.

Речь идет, в частности, о «Метопрололе». В мае 2022 года уничтожено 3700 упаковок препарата со сроком годности до 1 июня 2022 года, закупленных в августе 2020 года. Кроме того, уничтожены крупные партии «Моксонидина» (4300 упаковок) и «Симвастина» (6500 упаковок).

Также в ходе проверки выявлены факты необеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимыми лекарствами. Так, не менее 20 жителей области своевременно не получили медикаменты.

Помимо этого, прокуратура установила нарушения условий хранения льготных медикаментов: на складе обнаружено более 1800 упаковок просроченных лекарств, в двух складских помещениях зафиксировано ненадлежащее санитарное состояние, а у должностных лиц, работающих с наркотическими веществами, не имелось справок об отсутствии наркомании, токсикомании, хронического алкоголизма.

Удалось выявить и ненадлежащее ведение Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов. «На момент проверки установлено наличие в системе данных о 8300 упаковках лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, находящихся на балансе Центра закупок в статусе «в обороте» и не выведенных из него в установленный срок. Другие 14,4 тысячи упаковок медикаментов физически находились на складе, однако, по данным информационного ресурса, состояли на учете аптечной сети, то есть своевременно не приняты в электронной системе», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В апреле 2023 года дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), возбудили в отношении экс-начальницы отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава Республики Башкортостан Светланы Хусаиновой. Из-за недосмотра женщины были списаны и уничтожены льготные лекарства и медизделия на общую сумму 31,2 млн рублей.

gxpnews