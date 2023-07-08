Опрос: 25% россиян принимают лекарства из-за работы

«Росгосстрах» совместно с исследовательским центром «Зарплаты.ру» провел опрос среди 2180 россиян старше 25 лет о некоторых аспектах профессиональной деятельности. В частости, авторов исследования интересовало воздействие труда на здоровье респондентов. О том, что работа негативно сказывается на состоянии организма, заявили две трети опрошенных.

Самым популярным способом решить такие проблемы со здоровьем для 55% россиян является отпуск. Столько же респондентов отметили, что отдыхают два-три раза в год, а еще 36% – только один раз в год. Еще одним распространенным способом борьбы с негативным воздействием труда является прием БАД и витаминов (39%), а 25% опрошенных заявили о приеме специальных лекарств.

Спорт стал методом борьбы с проблемами со здоровьем для 37% участников опроса, а еще 14% регулярно проходят диспансеризацию или чекапы для проверки состояния организма. При этом 33% россиян планируют просто сменить работу, наносящую ущерб здоровью, а 17% – вовсе уйти из профессии.

Абсолютное большинство (84%) работающих россиян уверены, что работодатель должен заботиться о здоровье сотрудников. Более половины (58%) считают наличие ДМС приоритетным фактором при выборе работы.

Ранее аналитический центр НАФИ провел исследование, выяснив, что на выбор той или иной аптеки сильнее всего влияет доступность цен. Также важными факторами являются наличие необходимого товара (89%), удобное расположение (86%). Узнаваемость бренда в качестве критерия назвали 50% опрошенных.

gxpnews