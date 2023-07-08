Moderna стремится укрепиться в Китае на фоне потери выручки из-за COVID-19

Американская Moderna расширит свое присутствие в Китае. Компания подписала соглашение о создании на территории страны производства лекарств на основе матричной РНК для китайского рынка, которые будут предназначены исключительно для местного населения.

«Любые лекарства, произведенные в соответствии с этим соглашением, будут предназначены исключительно для китайского народа <…> и не будут экспортироваться», – сообщил Reuters представитель компании. Он отказался назвать сумму сделки, тем не менее китайское СМИ Yicai пишет об $1 млрд инвестиций.

Экспансия обусловлена потерей выручки из-за снижения мирового спроса на вакцину от COVID-19. В феврале Moderna спрогнозировала возможный чистый убыток на 2023 год, назвав его переходным годом, прежде чем начнутся продажи ее экспериментальных вакцин от респираторно-синцитиального вируса и гриппа.

В мае Moderna заявила, что ищет возможности для налаживания спроса на лекарства в Китае. Первым шагом была регистрация в стране юридического лица. «Мы предпринимаем дальнейшие шаги для выполнения нашей миссии по оказанию помощи больным с помощью мРНК-лекарств», – заявили в компании.

При этом крупные производители лекарств нередко сталкиваются с проблемами при допуске на китайский рынок. Например, власти Пекина настаивают на использовании для населения только своих вакцин против COVID-19.

gxpnews