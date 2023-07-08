В России создали тренажер для восстановления обоняния

Ученые Клиники болезней уха, горла и носа УКБ № 1 Сеченовского университета совместно со специалистами «Сколтеха» создали тренажер для борьбы с приобретенными нарушениями обоняния. В настоящее время идет набор добровольцев для апробации прибора.

Ожидается, что в будущем способ зарегистрируют в качестве метода лечения пациентов с полипозом носа, лиц, перенесших COVID-19, а также операции на полости носа.

В ходе «обонятельного тренинга» пациент вдыхает различные запахи, а специальная программа, которая считывает данные электроэнцефалографии, следит за состоянием его мозга. Задача врача – выявить взаимосвязи между узнаваемостью запаха для человека и его мозговой активностью.

«Метод физиологически базируется на пластичности структур головного мозга, таким образом мы можем „натренировать” новые нейронные связи и использовать регенеративные и адаптационные возможности обонятельной системы. Воздействие простых запахов может увеличить рост обонятельных рецепторов», – рассказал ассистент кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Михаил Свистушкин.

В 2022 году Сеченовский университет объявил о запуске международного исследования, основная задача которого – понимание постковидного состояния. «А это, в свою очередь, даст нам возможность более эффективно помогать людям, страдающим от постковидного синдрома», – говорил профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета, соруководитель проекта Даниил Мунблит.

gxpnews