ФМБА России начало поставлять вакцины от гриппа «Флю-М» в Беларусь

Россия отправит в Беларусь 3,3 млн доз вакцины «Флю-М» для профилактики гриппа производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. Договор о поставке подписан в июне 2023 года с государственным торгово-производственным республиканским унитарным предприятием «Белфармация».

«Наши вакцины с 2016 года поставляются в страны дальнего зарубежья, а с 2023 года и в Республику Беларусь», – отметил директор СПбНИИВС Виктор Трухин. Сегодня гриппозные вакцины института зарегистрированы в Гватемале, Кубе, Никарагуа, Эль-Сальвадоре, Венесуэле и Доминиканской Республике. Производство гриппозных вакцин сертифицировано по требованиям GMP Российской Федерации, Ирана, Кубы.

Препарат «Флю-М» будет использован при вакцинации в рамках национального календаря прививок Беларуси. В России вакцина разрешена для применения в том числе у детей от шести месяцев и беременных женщин.

Как отмечают в ФМБА России, «Флю-М» одобрен ВОЗ. Разработка имеет уникальную технологию производства от штамма до готового продукта, что способствует тщательной очистке антигенов, при которой, например, содержание овальбумина (основного аллергена куриного белка) находится в диапазоне 1-2 нг/дозу. Это в 500-1000 раз меньше, чем в препаратах-аналогах.

gxpnews