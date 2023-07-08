Фармпредприятие «ЧерЛаб» в Череповце будет выпускать 60 млн пробирок в год

В Череповце (Вологодская область) ввели в эксплуатацию первое в городе фармпредприятие. На недавно открывшемся заводе компании «ЧерЛаб» будут производить медицинские пробирки, сообщает местное издание Cherinfo.ru.

Реализация проекта потребовала не менее 125 млн рублей. К концу 2023 года мощность производства составит 60 млн пробирок ежегодно. «Поставки планируем от Владивостока до Калининграда. Испытательные образцы разослали в 40 городов. Сейчас мы на стадии заключения договоров», – рассказал заместитель исполнительного директора компании «ЧерЛаб» Александр Савельев.

По словам директора Агентства городского развития Оксаны Андреевой, на территории Череповца впервые появилось фармацевтическое предприятие. «Благодаря статусу Череповца как моногорода, предприятие смогло привлечь кредит под 1% годовых. Продукция востребованная. Рассчитываем, что весь цикл производства перейдет на отечественное сырье», – подчеркнула она.

В 2022 году исполнительный директор ООО «ЧерЛаб» Роман Романов говорил, что до последнего времени зарубежные производители занимали на рынке медизделий «фактически монопольное положение». Он утверждал, что «ЧерЛаб» запустит производство с максимальной локализацией и «при этом продукция ничем не будет уступать импортным аналогам».

gxpnews