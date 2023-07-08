Матвиенко: «Государство готово поддерживать производителей орфанных лекарств»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости всесторонне поддерживать российских ученых, которые заняты разработкой лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями. Перед государством стоит задача создать все условия для собственного производства в этой области и наладить массовое промышленное производство таких препаратов, считает она.

По ее словам, только решив эту задачу, можно гарантировать населению своевременное лечение. «Надо акцент на этом сделать, создать условия для внедрения в серийное производство. Если нужно законодательное оформление, другие наши действия, вместе с регионами мы готовы. Мы не имеем права ни на йоту ослабить заботу государства о людях, которые в ней нуждаются», – заявила Валентина Матвиенко.

Последние несколько лет российские фармкомпании стремятся разработать препараты от спинальной мышечной атрофии (СМА) – орфанного заболевания, при котором мышцы неминуемо слабеют, что приводит к инвалидизации и смерти. Созданием отечественных аналогов зарубежных лекарств против СМА занимаются, в частности, «Р-Фарм» и Biocad, а также совсем недавно стало известно об открытии площадки, где в том числе займутся поиском лечения для детей со СМА. Речь идет о новой лаборатории на базе Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде, где планируется изобрести аналог «Спинразы».

gxpnews