Центр лекобеспечения закупит 21 ЛП для лечения ВИЧ, гепатита С и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 21 аукцион на поставку антивирусных, антибактериальных и противотуберкулезных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл
|19 680,00 мл
|1,54
|30 307,20
|10.07.2023
|2
|Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|84 100,00 табл. (шт.)
|396,00
|33 303 600,00
|07.07.2023
|3
|Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг и/или 245 мг
|6 841 770,00 табл. (шт.)
|18,37
|125 683 314,90
|10.07.2023
|4
|Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|9360,00 табл. (шт.)
|22,78
|213 220,80
|10.07.2023
|5
|Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг
|924,00 табл. (шт.)
|1492,82
|1 379 365,68
|10.07.2023
|6
|Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг
|11 032,00 табл. (шт.)
|4428,49
|48 855 101,68
|10.07.2023
|7
|Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг
|7056,00 табл. (шт.)
|2248,95
|15 868 591,20
|10.07.2023
|8
|Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл
|16 287,00 мл
|0,79
|12 866,73
|10.07.2023
|9
|Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|1650,00 капс. (шт.)
|4,36
|7194,00
|12.07.2023
|10
|Бедаквилин, таблетки, 100 мг
|68 980,68 табл. (шт.)
|574,55
|39 632 846,82
|12.07.2023
|11
|Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|2 479 967,00 табл. (шт.)
|204,82
|507 946 840,94
|17.07.2023
|12
|Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг
|8419,00 табл. (шт.)
|95,82
|806 708,58
|12.07.2023
|13
|Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл
|900,00 мл
|23,45
|21 105,00
|12.07.2023
|14
|Энтекавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг
|510,00 табл. (шт.)
|70,18
|35 791,80
|12.07.2023
|15
|Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения, 750 мг
|1380,00 г лекарственной формы
|190,00
|262 200,00
|12.07.2023
|16
|Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг
|54 420,00 табл. (шт.)
|524,33
|28 534 038,60
|12.07.2023
|17
|Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|27 044,88 г действующего вещества
|53,74
|1 453 391,96
|12.07.2023
|18
|Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг
|138,00 г действующего вещества
|54,95
|7583,10
|12.07.2023
|19
|Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
|63 540,00 мл
|0,80
|50 832,00
|12.07.2023
|20
|Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг
|884 087,00 табл. (шт.)
|201,66
|178 284 984,42
|12.07.2023
|21
|Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|939 676,98 табл. (шт.)
|207,98
|195 434 018,30
|12.07.2023