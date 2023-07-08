«  
  »

Центр лекобеспечения закупит 21 ЛП для лечения ВИЧ, гепатита С и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 21 аукцион на поставку антивирусных, антибактериальных и противотуберкулезных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание подачи заявок
1 Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл 19 680,00 мл 1,54 30 307,20 10.07.2023
2 Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлораттаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 84 100,00 табл. (шт.) 396,00 33 303 600,00 07.07.2023
3 Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг и/или 245 мг 6 841 770,00 табл. (шт.) 18,37 125 683 314,90 10.07.2023
4 Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 9360,00 табл. (шт.) 22,78 213 220,80 10.07.2023
5 Даклатасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг 924,00 табл. (шт.) 1492,82 1 379 365,68 10.07.2023
6 Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг 11 032,00 табл. (шт.) 4428,49 48 855 101,68 10.07.2023
7 Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 7056,00 табл. (шт.) 2248,95 15 868 591,20 10.07.2023
8 Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл 16 287,00 мл 0,79 12 866,73 10.07.2023
9 Левофлоксацинкапсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг 1650,00 капс. (шт.) 4,36 7194,00 12.07.2023
10 Бедаквилин, таблетки, 100 мг 68 980,68 табл. (шт.) 574,55 39 632 846,82 12.07.2023
11 Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 2 479 967,00 табл. (шт.) 204,82 507 946 840,94 17.07.2023
12 Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг 8419,00 табл. (шт.) 95,82 806 708,58 12.07.2023
13 Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл 900,00 мл 23,45 21 105,00 12.07.2023
14 Энтекавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг 510,00 табл. (шт.) 70,18 35 791,80 12.07.2023
15 Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения, 750 мг 1380,00 г лекарственной формы 190,00 262 200,00 12.07.2023
16 Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг 54 420,00 табл. (шт.) 524,33 28 534 038,60 12.07.2023
17 Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг 27 044,88 г действующего вещества 53,74 1 453 391,96 12.07.2023
18 Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл, и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг 138,00 г действующего вещества 54,95 7583,10 12.07.2023
19 Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл 63 540,00 мл 0,80 50 832,00 12.07.2023
20 Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг + 20 мг + 200 мг 884 087,00 табл. (шт.) 201,66 178 284 984,42 12.07.2023
21 Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 939 676,98 табл. (шт.) 207,98 195 434 018,30 12.07.2023

gxpnews

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

7 июля, 2023 | Просмотров: 75