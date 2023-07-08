Центр лекобеспечения закупит 21 ЛП для лечения ВИЧ, гепатита С и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 21 аукцион на поставку антивирусных, антибактериальных и противотуберкулезных препаратов для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также для комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

gxpnews