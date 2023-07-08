В странах СНГ разработают модельный закон о лекарственном обеспечении

В СНГ разработают проект модельного закона о лекарственном обеспечении. Одной из основных его целей станет создание благоприятной социально-экономической среды для поддержания здоровья граждан.

Эксперты из СНГ разрабатывают проект модельного закона «О лекарственном обеспечении в государствах — участниках СНГ». Об этом стало известно в ходе международной конференции «Эффективность и доступность лекарственных средств: от технологии и доказательной базы до пациента» в Минске, сообщается на сайте Российской академии наук.

Проект разрабатывается в соответствии с Перспективным планом модельного законотворчества в СНГ на 2023—2025 годы. Одна из основных целей законопроекта — создание благоприятной социально-экономической среды для поддержания здоровья граждан.

В модельный закон предлагается включить следующие пункты:

цели и сфера регулирования;

основные понятия;

законодательство о лекарственном обеспечении;

основные принципы лекарственного обеспечения;

цели и задачи реализации государственной политики в сфере лекарственного обеспечения;

права и обязанности всех участников системы здравоохранения в сфере лекарственного обеспечения;

государственная регистрация лекарств в Государственном реестре лекарственных средств в интересах пациентов, а не только производителей;

централизация фондов лекарственного обеспечения;

механизм выявления как в своей стране, так и в других странах новых технологий и лекарств, оценка соотношения их стоимости, эффективности и безопасности, помимо существующего процесса стандартизации, и механизм их внедрения в практику (частью этого механизма может стать создание государственного агентства новых медицинских технологий);

механизм закупок в интересах пациента и по назначению врача, игнорирующий наименьшую цену лекарства как основу принятия решений о закупках;

механизмы определения приемлемой цены при закупках лекарственных средств, при их продаже.

Участники конференции отметили, что законопроект позволит сформировать согласованные подходы правового регулирования в сфере лекарственного обеспечения в национальном законодательстве государств — участников СНГ.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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