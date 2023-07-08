Родион Ступин покинул пост операционного директора ГК «Медси»

Первой об уходе Ступина из «Медси» написала в своем тг-канале Дарья Шубина.

«Родион Сергеевич работал в ГК «Медси» 6,5 лет. Начинал свою трудовую деятельность в направлении закупок, собрал большую команду высокопрофессиональных специалистов, которая достигла отличных результатов, внес существенный вклад в деятельность компании в период пандемии и успешно реализовывал все стратегические задачи ГК «Медси», – рассказали Vademecum в «Медси».

Информацию о том, кто станет новым операционным директором «Медси», в ГК пока не раскрывают.

В 2013 году Родион Ступин окончил факультет экономики и менеджмента РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. С 2010 по 2017 год работал в ЗАО РНПК («Роснефть»). С 2013 года был директором департамента по закупке материально-технических ресурсов. В 2017 году Родион Ступин занял должность операционного директора ГК «Медси».

Родион Ступин выиграл в номинации «Топ-менеджер» в голосовании за героев индустрии здравоохранения по итогам 2021 года, проводимом Vademecum. Также Ступин выступал в качестве гостя в подкасте «Послушайте Vademecum». Выпуск от ноября 2021 года был посвящен стратегическим инвестициям.

ГК «Медси» в данный момент объединяет 137 клиник в разных регионах России, из них 62 – в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), еще 75 медорганизаций расположены в регионах. В 2021 году сеть выручила более 30 млрд рублей и с этим показателем возглавила рейтинг Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России».

Согласно аудированным консолидированным финансовым результатам за 2022 год, выручка ГК «Медси» выросла на 19,6% по сравнению с 2021 годом и составила 36 млрд рублей. Чистая прибыль группы сократилась до 1,3 млрд рублей (против 3,5 млрд рублей в 2021 году). Показатель OIBDA в 2022 году составил 6,5 млрд рублей против 6 млрд в 2021 году.

Фото: medsi.ru

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