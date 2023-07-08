Татьяна Голикова выступила в Совете Федерации. Главное

Демографическая политика

Татьяна Голикова посвятила много времени рассказу о мерах по повышению рождаемости, которая, по данным Росстата, ежегодно снижается. Также были затронуты медицинские аспекты демографической политики. Например, Голикова раскрыла основные мотивы, по которым женщины решаются на аборты. В качестве причин не рожать ребенка женщины до 24 лет указывают отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Россиянки в возрасте 25–34 лет, указала вице-премьер, в основном уже успевают обзавестись семьями, но не решают вопросы с отсутствием собственного жилья и высоких доходов.

По данным ФФОМС, только 6% женщин с 18 до 39 лет проходят диспансеризацию. «Конечно, этого недостаточно для своевременного выявления причин, которые могут отрицательно сказаться на репродуктивном здоровье женщины», – заключила вице-премьер.

Слайды из презентации Татьяны Голиковой Слайды из презентации Татьяны Голиковой

С 2020 года, отметила Голикова, родившим женщинам выдаются родовые сертификаты стоимостью 1 тысяча рублей на оплату консультации психологов и социальных работников. В правительстве фиксируют, что «не все получается и не все регионы организовали эту работу».

Строительство

Отдельно Татьяна Голикова остановилась на соблюдении сроков стороительства социальной сферы, включая здравоохранение. По ее словам, президент Владимир Путин дал поручение в 2023 году качественно изменить подходы к ускорению сдачи объектов в срок. Голикова попросила внимательно следить за сроками сдачи медицинских объектов, заметив, что по программе модернизации первичного звена в 2023 году с опережением будет сдано 452 объекта.

Слайд из презентации Татьяны Голиковой

Медицинские кадры

Татьяна Голикова отметила высокую потребность в медицинских кадрах. Об этом говорит как минимум то, что показатель количества врачебных вакансий в расчете на одного безработного первый среди других сфер деятельности. Если в среднем на одного безработного приходится 3,09 вакансий для обладателей любого высшего образования, то для окончивших медвузы это 19,12 вакансий.

Фармрынок

Татьяна Голикова также отчиталась о проведенной правительством работе по импортозамещению в фармацевтической промышленности в 2022-2023 годах.

В 2022 году объем фармрынка вырос на 10,6% год к году и в денежном выражении составил 2,249 трлн рублей, а объем производства отечественных препаратов составил 608 млрд рублей. Растет и количество российских производителей: сейчас количество локальных и зарубежных производителей почти сравнялось — 471 и 431 соответственно. Реализация дорожной карты по локализации производств позволила, по данным Голиковой, зарегистрировать отечественными компаниями 18 онкологических, ВИЧ-терапевтических, инфекционных лекарств и препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний за 2022 и два квартала 2023.

«Это стало возможным благодаря поддержке отечественных производителей, упрощению процедур регистрации и вывода лекарств на рынок», — рассказала она во время выступления.

Однако, многие отечественные производители продолжают зависеть от иностранного сырья. Голикова сообщила, что около 20% лекарств ЖНВЛП хоть и производятся в РФ, но на основе зарубежной субстанции.

Слайд из презентации Татьяны Голиковой

Многие из этих показателей, озвученных вице-премьером, вписываются в базовый сценарий стратегии «Фарма 2030», утвержденной в июне 2023 года. В том числе речь об увеличении доли российских лекарств в общем объеме потребления с 36,6% до 42,7% и о стимуляции роста фармрынка в деньгах на 67% – до 3,7 трлн рублей .

Проблемы регионов

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов обратился к Татьяне Голиковой с просьбой пересмотреть систему оплаты трансплантаций (операции входят в перечень ВМП вне базовой программы ОМС). Он предлагает либо оплачивать операции по факту, либо заранее определять плановые объемы на три года, а не на год, как сейчас. Это требуется, поскольку в Петербурге, по его данным, не хватает квот на трансплантацию для пациентов из листа ожидания. В 2023 году на пересадку почек выделено 46 квот, в то время как в листе ожидания состоит более 700 пациентов.

Татьяна Голикова не стала дискутировать о способах оплаты медпомощи, напомнив, что оплата по факту невозможна из-за лимитированного на год бюджета на ВМП. Она отметила, что Санкт-Петербург может самостоятельно направлять средства своего бюджета на увеличение квот, но все же обещала дать поручение Минздраву РФ оценить ситуацию по тем объемам трансплантаций, деньги на которые выделяет федеральный бюджет.

Передача медицинских НИИ от Минобрнауки Минздраву

Сенатор Виктор Кресс, представляющий Томскую область, сообщил, что физический износ зданий и оборудования части подведомственных Минобрнауки медицинских НИИ достиг 80%, а, например, Томский НИМЦ получает недостаточно объемов медпомощи. При этом у ведомства нет ресурсов на масштабную модернизацию своих клиник. Проблему могло бы решить включение национальных центров Минобрнауки в контур Минздрава, считает Кресс. Его поддержала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, она поручила проработать перевод научно-исследовательских учреждений медицинского профиля под юрисдикцию Минздрава. В числе прочего она попросила поучаствовать в этом вопросе Татьяну Голикову.

«Не дело, когда медицинские научно-исследовательские центры находятся в Министерстве науки и образования. Часть там, часть в Минздраве. В общем, кони, люди – ничего не поймешь», – посетовала Матвиенко.

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