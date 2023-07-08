«Деловая Россия» просит ужесточить надзор за оборотом БАДов

Согласно документу, с которым ознакомился Vademecum, подкомитет «Деловой России» по развитию парафармацевтической отрасли выявил нарушения при обороте БАДов, в том числе реализацию продукции, которая не регистрируется в установленном законом порядке, а выводится на рынок в форме, подлежащей только декларированию. Данная процедура не предусматривает контрольные испытания и комплексную экспертизу, тем самым допуская возможность внесения неограниченного количества наименований продукции, сведения о которой не проверяются.

Кроме того, по оценке «Деловой России», из-за отсутствия должной проверки БАДов, реализуемых маркетплейсами, существует финансовая и физическая угроза для потребителей.

Намеченное на сентябрь 2023 года внедрение системы цифровой маркировки БАДов, по мнению авторов письма, не решит проблему. Равно как и участие в процессе очищения рынка Роспотребнадзора, поскольку регулятор из-за отмены СанПиН 2.3.3.2390-03 и различных межведомственных барьеров не может в полной мере осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор за операторами сегмента.

В этой связи «Деловая Россия» предлагает внедрить аналогичные СанПиНу стандарты, вернуть Роспотребнадзору полномочия для проверки производителей БАДов и ввести механизм внесудебной блокировки сайтов, на которых выявлена продажа контрафактной продукции. Для борьбы с оборотом незарегистрированных БАДов предложено наделить Росреестр, ФАС и Роспотребнадзор полномочиями по аннулированию действующих деклараций, содержащих недостоверную информацию о продукции.

Кроме того, предлагается включить производителей БАДов в программу льготного кредитования, а также разработать систему поддержки добросовестных производителей добавок.

Ужесточение контроля за обращением БАДов далеко не первая инициатива «Деловой России», касающаяся отраслевой проблематики. В 2021 году, например, организация направила главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко обращение с просьбой пролонгировать возможность регистрации импортных медизделий по национальным правилам до конца пандемии.

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