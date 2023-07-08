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«Деловая Россия» просит ужесточить надзор за оборотом БАДов

Обращение за подписью председателя «Деловой России» Алексея Репика, направленное главе аппарата Правительства РФ Дмитрию Григоренко, содержит призыв ввести более строгие меры по обеспечению контроля за производством и реализацией биологически активных добавок (БАД). По мнению авторов петиции, наделение полномочиями регуляторов по аннуляции деклараций и проведению проверок снизит количество обращающейся на рынке БАДов контрафактной и некачественной продукции. В письме также предлагаются меры поддержки парафармацевтической отрасли.

Согласно документу, с которым ознакомился Vademecum, подкомитет «Деловой России» по развитию парафармацевтической отрасли выявил нарушения при обороте БАДов, в том числе реализацию продукции, которая не регистрируется в установленном законом порядке, а выводится на рынок в форме, подлежащей только декларированию. Данная процедура не предусматривает контрольные испытания и комплексную экспертизу, тем самым допуская возможность внесения неограниченного количества наименований продукции, сведения о которой не проверяются.

Кроме того, по оценке «Деловой России», из-за отсутствия должной проверки БАДов, реализуемых маркетплейсами, существует финансовая и физическая угроза для потребителей.

Намеченное на сентябрь 2023 года внедрение системы цифровой маркировки БАДов, по мнению авторов письма, не решит проблему. Равно как и участие в процессе очищения рынка Роспотребнадзора, поскольку регулятор из-за отмены СанПиН 2.3.3.2390-03 и различных межведомственных барьеров не может в полной мере осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор за операторами сегмента.

В этой связи «Деловая Россия» предлагает внедрить аналогичные СанПиНу стандарты, вернуть Роспотребнадзору полномочия для проверки производителей БАДов и ввести механизм внесудебной блокировки сайтов, на которых выявлена продажа контрафактной продукции. Для борьбы с оборотом незарегистрированных БАДов предложено наделить Росреестр, ФАС и Роспотребнадзор полномочиями по аннулированию действующих деклараций, содержащих недостоверную информацию о продукции.

Кроме того, предлагается включить производителей БАДов в программу льготного кредитования, а также разработать систему поддержки добросовестных производителей добавок.

Ужесточение контроля за обращением БАДов далеко не первая инициатива «Деловой России», касающаяся отраслевой проблематики. В 2021 году, например, организация направила главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко обращение с просьбой пролонгировать возможность регистрации импортных медизделий по национальным правилам до конца пандемии.
Фото: freepik.com

vademec

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7 июля, 2023 | Просмотров: 79