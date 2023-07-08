Фармпредприятия Петербурга увеличили объем производства на 33% в 2022 году

В 2022 году фармацевтические компании Санкт-Петербурга в среднем нарастили объем производства лекарств и фармсубстанций на 33%, при этом снизив время их изготовления на 24%. Экономический эффект оценивается в 93 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации города.

В правительстве Санкт-Петербурга считают, что таких высоких показателей удалось достичь благодаря перестройке производственных процессов с применением технологий бережливого производства.

«Национальный проект „Производительность труда” помогает повысить доступность препаратов для всех горожан и обеспечить лекарственную стабильность на фоне ухода иностранных фармацевтических компаний», – заявил губернатор Александр Беглов.

В частности, предприятие «Самсон-Мед» отчиталось о росте объема производства препаратов для терапии инсульта и хронической ишемии мозга на 30%. На столько же увеличилось количество производимого компанией «Полисан» уникального раствора для вывода токсинов из организма и кровезамещения. Этот препарат внесен в том числе в схемы лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19. А на заводе «Герофарма» производительность участка биосинтеза инсулина выросла на 20%.

Ранее глава города Беглов объявил о заключении в ходе ПМЭФ контрактов на 22 млрд рублей с пятью фармпроизводствами. «Эти инвестиции помогут наладить в Петербурге выпуск новых, высокотехнологичных препаратов для лечения социально значимых заболеваний», – уверен он.

gxpnews