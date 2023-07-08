В Республике Мордовия появится Федеральный центр развития биотехнологий

В Республике Мордовия запланировано создание Федерального центра развития биотехнологий. Его основной задачей будет обеспечение независимости региона от зарубежного сырья при производстве биотехнологических лекарственных препаратов (ЛП), сообщается на сайте администрации республики.

Решение принято 5 июля в ходе встречи главы Мордовии Артема Здунова и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Предполагается, что обучение и подготовка местных специалистов будут проходить на базе МГУ им. Н. П. Огарева, где работает профильная кафедра. Других подробностей о будущем центре пока нет.

«В настоящее время биотехнологические ЛП являются самым эффективным способом лечения широкого круга заболеваний. <…> Будущий Центр развития биотехнологий обеспечит полный цикл производства, гарантирует лекарственную безопасность России», – говорится в сообщении администрации Мордовии.

Кроме того, Республика Мордовия войдет в федеральный проект по развитию службы крови. В частности, планируется создание центра по сбору и хранению плазмы для производства лекарств. Помимо Мордовии, в проект вошли Республика Башкортостан, Воронежская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская и Самарская области.

gxpnews