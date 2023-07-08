Центр лекобеспечения объявил 16 аукционов на закупку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 16 аукционов на поставку 14 препаратов, среди которых ферменты, противоопухолевые средства, иммунодепрессанты, коагулянты и интерфероны. Лекарства предназначены для пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
|5216,00 мл
|50 773,65
|264 835 358,40
|10.07.2023
|2
|Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД
|244 800,00 ЕД
|175,81
|43 038 288,00
|10.07.2023
|3
|Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл
|49 480,00 мл
|3559,87
|176 142 367,60
|10.07.2023
|4
|Помалидомид, капсулы, 4 мг
|46 347,00 капс. (шт.)
|14 142,84
|655 478 205,48
|17.07.2023
|5
|Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл
|4650,00 мл
|7950,23
|36 968 569,50
|10.07.2023
|6
|Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
|6534,00 мл
|18 607,08
|121 578 660,72
|10.07.2023
|7
|Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|82 943,00 мл
|9102,80
|755 013 540,40
|17.07.2023
|8
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000-1500 МЕ
|34 808 000,00 МЕ
|12,39
|431 271 120,00
|17.07.2023
|9
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|4 254 500,00 МЕ
|13,04
|55 478 680,00
|12.07.2023
|10
|Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг/0,5 мл и/или 12 млн МЕ, 0,5 мл
|2091,00 мл
|6006,39
|12 559 361,49
|12.07.2023
|11
|Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн МЕ
|615,00 шт.
|1212,97
|745 976,55
|12.07.2023
|12
|Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл
|1272,60 мл
|263 842,70
|335 766 220,02
|17.07.2023
|13
|Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл или 20 мл
|6898,00 мл
|1934,61
|13 344 939,78
|12.07.2023
|14
|Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД
|978 000,00 ЕД
|48,49
|47 423 220,00
|12.07.2023
|15
|Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/ 0,8 мл
|398,00 шт.
|18 469,82
|7 350 988,36
|12.07.2023
|16
|Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,5 мг
|14 340,00 табл. (шт.)
|111,68
|1 601 491,20
|12.07.2023
В июне центр лекобеспечения объявил об 11 аукционах на поставку шести препаратов – также по программе ВЗН. Среди объявленных ЛП были коагулянты, иммунодепрессанты, фактор свертывания крови и интерферон.