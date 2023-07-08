Центр лекобеспечения объявил 16 аукционов на закупку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 16 аукционов на поставку 14 препаратов, среди которых ферменты, противоопухолевые средства, иммунодепрессанты, коагулянты и интерфероны. Лекарства предназначены для пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл 5216,00 мл 50 773,65 264 835 358,40 10.07.2023 2 Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД 244 800,00 ЕД 175,81 43 038 288,00 10.07.2023 3 Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл 49 480,00 мл 3559,87 176 142 367,60 10.07.2023 4 Помалидомид, капсулы, 4 мг 46 347,00 капс. (шт.) 14 142,84 655 478 205,48 17.07.2023 5 Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл 4650,00 мл 7950,23 36 968 569,50 10.07.2023 6 Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 6534,00 мл 18 607,08 121 578 660,72 10.07.2023 7 Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 82 943,00 мл 9102,80 755 013 540,40 17.07.2023 8 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000-1500 МЕ 34 808 000,00 МЕ 12,39 431 271 120,00 17.07.2023 9 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 4 254 500,00 МЕ 13,04 55 478 680,00 12.07.2023 10 Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг/0,5 мл и/или 12 млн МЕ, 0,5 мл 2091,00 мл 6006,39 12 559 361,49 12.07.2023 11 Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн МЕ 615,00 шт. 1212,97 745 976,55 12.07.2023 12 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,7 мл 1272,60 мл 263 842,70 335 766 220,02 17.07.2023 13 Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл или 20 мл 6898,00 мл 1934,61 13 344 939,78 12.07.2023 14 Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД 978 000,00 ЕД 48,49 47 423 220,00 12.07.2023 15 Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/ 0,8 мл 398,00 шт. 18 469,82 7 350 988,36 12.07.2023 16 Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,5 мг 14 340,00 табл. (шт.) 111,68 1 601 491,20 12.07.2023

В июне центр лекобеспечения объявил об 11 аукционах на поставку шести препаратов – также по программе ВЗН. Среди объявленных ЛП были коагулянты, иммунодепрессанты, фактор свертывания крови и интерферон.

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