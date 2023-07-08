Приговор экс-главе иркутского Минздрава Ледяевой оставили в силе

Согласно картотеке суда, без изменения оставлен и приговор сыну Ледяевой Илье Белоусову, который получил 8,5 лет в колонии.

Наталия Ледяева стала фигурантом уголовного дела в октябре 2020 года. В деле также фигурировал ее сын и еще несколько сообщников. Ледяевой вменяли ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как установили следствие и суд, с мая по октябрь 2020 года экс-чиновница со своим сыном и другими сообщниками похитили из регионального бюджета 90 млн рублей при закупке СИЗ (маскок и респираторов) для нужд региональных клиник. Выяснилось, что Ледяева, занимавшая пост главы Минздрава Иркутской области, понимала, что поставщик не сможет выполнить обязательства по госконтракту и поставить соответствующие условиям СИЗ, но все же оказала содействие при заключении контракта.

Решением Октябрьского районного суда Иркутска Илья Белоусов в октябре 2020 года был заключен в СИЗО – он стал основным фигурантом дела о поставке фальсифицированных медицинских масок. Остальные пять фигурантов дела отправились под домашний арест. Позднее, в декабре 2020 года, в СИЗО поместили и Ледяеву. Защита экс-главы ведомства пыталась оспорить это решение, но апелляция была отклонена. Наталию Ледяеву перевели под домашний арест только 27 января 2021 года. Позднее срок меры пресечения неоднократно продлевали.

Октябрьский районный суд Иркутска в конце декабря 2022 года приговорил Наталию Ледяеву к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также сроки получили трое сообщников экс-чиновницы – от 6,5 до 8,5 лет.

В январе 2023 года защита подала апелляцию на решение суда. Тогда же, не согласившись с приговором, апелляционное представление подал и прокурор, который ранее просил для Ледяевой 8 лет колонии и штраф в размере 2,5 млн рублей.