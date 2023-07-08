В Ингушетии в четвертый раз с 2019 года сменили главу Минздрава

Зарема Антошкиева – заслуженный врач республики, медицинское образование по специальности «лечебное дело» получила в 1989 году в Северо-Осетинском государственном медицинском институте. Карьеру Антошкиева начинала как врач-инфекционист и участковый терапевт Назрановской центральной районной больницы, а в 2015 году она возглавила Назрановскую горбольницу.

Причины увольнения Магомеда-Башира Балаева и его будущее место работы не раскрываются. Балаев, до этого руководивший Детской республиканской клинической больницей, возглавил местный Минздрав в 2022 году вместо Рукият Торшхоевой. Незадолго до ухода Торшхоевой был уволен главврач Республиканского перинатального центра – после массовых жалоб на работу клиники и сообщения о впавшей в кому пациентке.

В июне 2023 года в перинатальном центре вновь произошел инцидент. По данным открытых источников и СМИ, у одной из пациенток учреждения экстренно начались роды, однако, не дозвавшись врачей, она родила ребенка самостоятельно в больничной палате. Местные Минздрав, прокуратура, а также Росздравнадзор сразу после общественного резонанса организовали свои проверки. По словам главврача медучреждения Мадины Хутиевой, состояние ребенка и матери удовлетворительное.

В марте 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения республики Якуба Богатырева. Его заподозрили в хищении из бюджета 17 млн рублей, предназначенных для реализации программы «Развитие здравоохранения».

Новый глава Минздрава Ингушетии – четвертый с 2019 года. В 2019-2020 годах министром была Зарема Льянова, затем на пост назначили Рукият Торшхоеву, а в 2022 году должность получил Магомед-Башир Балаев.