«Эндофарм» анонсировал запуск производства фармсубстанций в Брянской области за 30 млрд рублей

К моменту публикации новости в «Эндофарм» на вопросы Vademecum не ответили. Vademecum также направил запросы в Минпромторг РФ и правительство Брянской области.

По итогу анонсированных планов, в Брянской области появится крупнотоннажное производство не менее 60 наименований отечественных активных фармацевтических субстанций, получаемых методом химического или биотехнологического синтеза, а также из животного и растительного сырья. Как рассказал Михаил Фонарев, 1 августа 2023 года ожидается заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию, после чего производитель приступит к подбору подрядчиков по строительно-монтажным работам и поставке оборудования.

Александр Богомаз тоже поделился планами по строительству и отметил, что уже проведены все необходимые предварительные работы. Глава региона рассказал о работе над подготовкой сырьевой базы и растительного сырья, необходимого для производства анальгетиков. По словам Богомаза, инвестору оказывается необходимое содействие по всем вопросам.

В разговоре с Vademecum президент компании – производителя субстанций АО «Активный компонент» Александр Семенов отметил, что анонсированный завод полного цикла действительно может стоить 30 млрд рублей, поскольку строительство предприятия с нуля, а не на подготовленной технической инфраструктуре, всегда выходит высокозатратным. По мнению Семенова, реализация заявленных планов «Эндофарм» логична в преддверии преференций производителям полного цикла, которые должны быть запущены в конце 2024 года, а также благоприятно подействует на отечественную фармацевтическую отрасль в контексте недавно принятой стратегии «Фарма-2030».

Для сравнения: в производственный комплекс в Калужской области, где будут выпускаться активные фармацевтические субстанции, другая компания – «Фармасинтез» – планирует вложить 4 млрд рублей. В регионе компания намерена производить до 1 тысячи тонн в год субстанций общего терапевтического спектра и онкологических. Их планируется в том числе экспортировать. Сейчас группа производит субстанции только на «БратскХимСинтезе» в Иркутской области (120 млн в год).

Строительство в Брянской области станет не первым для МЭЗ. В регионе уже функционирует предприятие «Эндофарма» – «Почеп». В феврале 2023 года стало известно, что для реконструкции и технического перевооружения «Почепа» из федерального бюджета направят 6 млрд рублей.

Фото: телеграм-канал Александра Богомаза

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