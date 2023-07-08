ЕЭК приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества в области производства МИ

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 5 июля приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества государств Евразийского экономического союза в сфере производства медицинских изделий и изделий, не являющихся медицинскими и применяемых при оказании медпомощи.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян рассказал о действиях, предпринимаемых комиссией для усиления позиций промышленников государств Евразийского экономического союза, занятых в производстве медоборудования.

«Для этого мы взаимодействуем с представителями уполномоченных органов наших стран и бизнес-сообществом, – уточнил министр ЕЭК. – Сформирована и ведет работу экспертная группа, где мы обсуждаем все важные вопросы. Один из них – усиление кооперации между производственными и научно-техническими объединениями наших стран посредством поиска новых механизмов взаимодействия и возможностей получения достоверной и актуальной информации».

Положения разработанной промышленным блоком ЕЭК рекомендации направлены на развитие сотрудничества в области научно-исследовательской и производственной работы в области производства медицинского оборудования стран ЕАЭС для совместного производства инновационной и высокотехнологичной продукции. В документе подчеркивается необходимость акцентирования внимания на приоритетах промышленной безопасности, а также ключевых направлениях модернизации систем здравоохранения государств-членов.

«Сегодняшнее содействие участникам рынка в поиске выгодных кооперационных проектов, координация этого процесса позволят в будущем снизить дефицит союзного медицинского оборудования в системах здравоохранения государств ЕАЭС», – резюмировал Артак Камалян.

Рекомендация содержит отсылку к перечню группы товаров, необходимых для развития научно-исследовательской деятельности, с учетом потребностей внутренних рынков и достижения технологической независимости. «Таким образом, уделяя внимание развитию производства указанных товаров, государства-члены смогут снизить уровень критической импортозависимости по ряду наименований, а также освоить новые технологические процессы с целью укрепления промышленной безопасности», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Правительство РФ предложило Госдуме законопроект о ратификации протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий с целью продления национальных регистраций медизделий.

gxpnews