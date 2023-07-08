В правительство направили письмо с просьбой ужесточить контроль за БАД

«Деловая Россия» направила в правительство письмо с просьбой ужесточить контроль за БАД. Организация предлагает возобновить проверки парафармацевтического бизнеса, внедрить национальные стандарты, аналогичные ранее действовавшему СанПиНу и ввести механизм внесудебной блокировки страниц сайтов, продающих контрафактную продукцию.

Подкомитет по развитию парафармацевтической отрасли «Деловой России» направил письмо в правительство, в котором просит ужесточить контроль за биологически активными добавками (БАД). Оно направлено на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ есть в распоряжении «ФВ».

По мнению организации, ужесточение контроля позволит поддержать добросовестных производителей БАД к пище, обеспечить безопасность добавок к пище и защитить потребителей от контрафактной продукции, вывести на рынок отечественные бренды, разработать механизм ответственности, ускорить темпы цифровизации отечественной промышленности и контрольно-надзорной деятельности, а также повысить инвестиционную привлекательность парафармацевтической отрасли.

В организации предлагают следующие меры, которые обеспечат контроль за производством и оборотом БАД.

1. Внедрить национальные стандарты, аналогичные ранее действовавшему СанПиНу 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище».

2. Вернуть Роспотребнадзору возможность проведения проверок, контрольной и мониторинговой закупки продукции в местах розничной реализации (включая электронную торговлю) с возможностью использования, в том числе государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров.

3. Включить производителей БАД к пище в программу льготного кредитования, дополнив перечень видов товаров в п.3.5 Стандарта Фонда развития промышленности «Условия финансирования проектов по программе «Внедрение системы мониторинга движения товаров» — «специализированная пищевая продукция (биологически активные добавки к пище») в связи с внедрением обязательной цифровой маркировки.

4. Дать возможность Роспотребнадзору, Росреестру и ФАС аннулировать действие деклараций соответствия, содержащих недостоверную информацию о продукции, которая вводит в заблуждение потребителей и способна нанести вред здоровью граждан.

5. Ввести по материалам проверок надзорных органов в действие механизм внесудебной блокировки страниц сайтов, продающих контрафактную продукцию.

Ранее сообщалось, что «Деловая Россия» готовит обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАД в России. Об этом стало известно по итогам заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли организации. Мероприятие прошло в середине июня с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора, депутатов Госдумы и сенаторов, участников отрасли.

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Артем Косенок

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