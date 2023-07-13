В США разработали детектор для выявления любого штамма COVID-19 в помещении

В США ученые разработали и протестировали детектор вирусных частиц в воздухе в закрытом помещении. Прибор способен за пять минут выявить присутствие любых штаммов COVID-19 и оповестить окружающих о результате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию пресс-службы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (WUSTL).

За основу для разработки прибора был взят биосенсор, применяемый для обнаружения в крови пациентов следов бета-амилоида – патогенного белка, связанного с развитием болезни Альцгеймера. Устройство адаптировали для обнаружения частиц COVID-19, заставив его пропускать через себя не биологические жидкости, а воздух. В электроды устройства встроили наноантитела, способные соединяться с оболочками всех известных штаммов коронавируса. При контакте с частицами сопротивление покрытых антителами электродов меняется, что указывает на присутствие вируса в воздухе.

«Если вы побывали в одном помещении с сотней других людей, вам вряд ли захочется ждать несколько дней, чтобы узнать, заразились вы или нет. Наше устройство позволяет получать информацию о присутствии вируса практически в режиме реального времени», – сообщил профессор WUSTL Джон Чиррито. Он добавил, что такой детектор – пока единственная в мире разработка, которая может сразу показать, насколько безопасно то или иное помещение.

В приборе установлена мощная помпа, способная прокачивать около тысячи литров воздуха в минуту. Этим объясняется скорость работы детектора.

Ранее сообщалось о разработке российских ученых, которые создали тренажер для борьбы с приобретенными нарушениями обоняния. Его можно будет применять в качестве метода лечения пациентов с полипозом носа, лиц, перенесших COVID-19, а также операции на полости носа.

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