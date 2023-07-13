Минздрав одобрил отечественный ЛП для лечения болезней центральной нервной системы

Компания «Авинейро» группы компаний «ХимРар» сообщает о получении регистрационного удостоверения Минздрава России на лекарственный препарат «Авиандр» для лечения тревожных расстройств. Препарат разработан при поддержке Минпромторга России и в рамках дорожной карты «Нейронет» НТИ. Полный цикл разработки, начиная с синтеза молекулы, клинические исследования и производство препарата осуществлялись на территории Российской Федерации.

«Следует отметить, что инновационная молекула была создана учеными с применением механизмов государственной поддержки, предусмотренных госпрограммой „ФармаМед”. Минпромторг России продолжит создавать и развивать существующие меры государственной поддержки, направленные на сближение науки, технологии и субъектов обращения лекарственных средств, в том числе в рамках Стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года», – сообщила Приезжева Екатерина Геннадьевна, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Результаты многоцентровых рандомизированных плацебо-контролируемых исследований показали быстрое снижение тревожной симптоматики уже с первой недели приема препарата, при этом у пациентов не наблюдалось сонливости и других побочных эффектов, характерных для традиционной терапии, что важно для соблюдения пациентами предписанного режима (приверженности терапии).

Компания сообщает, что препарат не вызывал побочных реакций со стороны эндокринной системы, таких как повышение массы тела и расстройство половой функции, типичных для других психотропных препаратов. «По тем данным, что мы получили во время исследований, потенциал препарата многообещающий. Мы продолжаем исследования в других нозологиях, таких как депрессии, панические атаки и болезнь Альцгеймера», – добавил председатель совета директоров группы компаний «ХимРар» Андрей Иващенко.

Ранее стало известно, что компания «АФС-Технологии», входящая в ГК «ХимРар», масштабирует производство активных фармацевтических субстанций. В частности, предприятие наладит выпуск активной фармсубстанции лекарственного препарата (ЛП) «Элпида» для лечения ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

gxpnews