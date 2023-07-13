Мишустин: «РФ больше не будет опираться на импортные разработки в промышленности»

Российская промышленность уже не вернется к прежнему формату работы, в основе которого были импортные разработки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

«Возврата к прежним моделям работы с опорой на импорт иностранных технологий уже не будет», – подчеркнул он. Как отметил Мишустин, России нужно повышать устойчивость своих производств в новых условиях, «максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры». «А значит, необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях», – отметил глава кабмина.

Премьер уверен, что будущее – за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции. «Причем она должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом. Что требует принципиально новых подходов и совершенно иного уровня взаимодействия науки, производства и государства», – поставил задачу председатель правительства.

Ранее Михаил Мишустин призывал локализовать производство медицинского оборудования в стране, а также наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис.

gxpnews