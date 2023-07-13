В России будут лечить детей от рака щитовидной железы радиофармпрепаратом «Натрия йодид 131-I»

Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию радиофармпрепарата «Натрия йодид 131-I». Им будут лечить от рака щитовидной железы пациентов младше 18 лет.

Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию к радиофармпрепарату «Натрия йодид 131-I» (раствор для приема внутрь) в части его применения для несовершеннолетних пациентов. Изменения были внесены по инициативе дивизиона «Технологии здоровья» госкорпорации «Росатом» и ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно новой редакции радиофармпрепарат разрешено применять в терапевтических целях для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, в том числе метастатического, не только у взрослых пациентов, но и у детей и подростков. Согласно справочнику «Злокачественные новообразования в России», ежегодно в стране выявляется до 300 случаев рака щитовидной железы у несовершеннолетних пациентов. До 80% из них нуждаются в применении радиойодтерапии.

В пресс-службе Росатома отметили, что терапия этим препаратом успешно практикуется при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 1940-х годов и показывает хорошие результаты. Полного ответа на терапию удается добиться у 70% пациентов детского и подросткового возраста, имеющих отдаленные метастазы (чаще всего в легкие), и до 98% при раке щитовидной железы без отдаленных метастазов. Изменения в инструкцию к препарату позволят ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням детей, подчеркнули в компании.

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Артем Косенок

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