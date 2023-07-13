ФАЦ назвал самые частые причины недопуска к аккредитации фармспециалистов

В Федеральном аккредитационном центре назвали самые частые причины недопуска к аккредитации фарм- и медспециалистов. Прежде всего это происходит из-за неполного комплекта документов.

Самой частой причиной недопуска врачей к аккредитации в 2023 году был неполный комплект документов. На втором месте по частоте отказов — подача пакета документов почтовым отправлением, если сведения об аккредитуемом имеются в Федеральном регистре медицинских работников.

Самой частой причиной недопуска к периодической аккредитации фармацевтических и медицинских работников в 2023 году был неполный комплект документов. Подобные ситуации выявлялись в 41% проверенных комплектов документов. Об этом сообщила директор Федерального аккредитационного центра (ФАЦ) высшего медицинского образования, высшего и среднего фармацевтического образования, а также иного высшего образования Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Людмила Мельникова, передает ее слова «Медицинский вестник».

На втором месте по частоте причин отказов — подача пакета документов почтовым отправлением, если сведения об аккредитуемом уже есть в Федеральном регистре медицинских работников (25%). Также встречаются такие нарушения, как отсутствие в заявлении обязательных сведений — номера СНИЛС, ФИО, названия специальности или контактных данных (21%), несоответствие заявленной квалификации (9%) и перерыв в стаже работы по аккредитуемой специальности больше пяти лет (3%).

В 2023 году периодическую аккредитацию прошли 87 988 врачей, 14 330 фармацевтов и провизоров. В 2022 году — 139 243 врача и 22 558 фармацевтов и провизоров. Периодическую аккредитацию не смогли пройти всего два фармспециалиста. При этом специальность «фармация» — единственная, по которой не было ни одной апелляционной жалобы, писал «ФВ».

С 1 января 2023 года Минздрав обновил правила проведения аккредитации фармацевтических и медицинских специалистов. Так, были упрощены механизмы подачи документов для прохождения всех типов аккредитаций. Приказ впервые закрепляет механизм допуска к профессиональной деятельности специалистов, получивших медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных вузах.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik