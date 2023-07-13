«Хирана+» разрабатывает «умный» аппарат ИВЛ за 200 млн рублей

Комплекс будет представлять собой моноблок, функционально связанный с системой ИВЛ. Программа будет интерпретировать результаты мониторинга, корректировать параметры работы прибора и автоматически подбирать оптимальный режим вентиляции легких, опираясь на детальную клиническую картину состояния пациента. Решение призвано повысить эффективность лечения и выживаемость тяжелых больных. Большинство приборов требуют ручной установки режима вентиляции, а для его грамотного выставления необходимо непрерывное отслеживание жизненно важных показателей состояния пациента и профессиональный медицинский персонал.

Заказчиком проекта выступает ГК «Росатом», партнером – НИЯУ «МИФИ», интегратором – компания «Хирана+». В начале 2023 года исполнитель получил заем в размере 200 млн рублей от правительства Москвы на развитие экспортной деятельности.

Компания «Хирана+» первоначально российско-словацкий производитель медоборудования, наркозных аппаратов и аппаратов ИВЛ, завод расположен на площадке в Печатниках ОЭЗ «Технополис «Москва». В июле 2022 года долю словацкой компании в 15% СП выкупил Василий Шимко, нарастив собственное владение до 85% компании, еще 15% принадлежит Марине Касаткиной. Выручка компании за 2022 год составила 283,7 млн рублей, убыток – 51,6 млн рублей.

В августе 2020 года компания объявила о планах выпустить первую партию симуляторов дыхания для обучения работе на аппаратах ИВЛ – VentiSim, разработанный на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», а в ноябре 2020 года пообещала вложить 66 млн рублей до 2022 года в развитие производства наркозно-дыхательных и аппаратов ИВЛ.

Мощность предприятия оценивается в 400 единиц в год, локализация составляет 70–100%. Компания разрабатывает отечественный турбинный аппарат ИВЛ, в том числе для новорожденных.