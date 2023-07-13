Среди первостольников снижается приверженность оригинальным препаратам

Доля провизоров, отмечающих, что они часто рекомендуют оригинальные препараты, сократилась с 46 до 41%. Также заметно снизилась доля провизоров, которые считают, что оригинальные лекарства качественнее дженериков. При этом растет уровень доверия к индийским и российским препаратам-дженерикам.

Провизоры-фармацевты продолжают все реже отмечать, что оригинальные лекарственные препараты значительно качественнее, эффективнее и безопаснее, чем дженерики. Доля провизоров первого стола, согласных с этим, сократилась с 62% (данные осенней волны 2021 года) до 57% (весна 2023 года). Одновременно с этим сократилась и доля тех, кто часто рекомендует именно оригинальные препараты: если в конце 2021 года 46% провизоров первого стола отмечали преимущественную рекомендацию оригинальных препаратов, то по данным актуальных измерений показатель составил уже 41%. Таковы данные весенней волны 2023 года исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos в России (имеются в распоряжении «ФВ»).

Различия в отношении к оригинальным препаратам проявляются в аптеках разных ценовых сегментов. Так, в аптеках высокоценового сегмента 64% первостольников согласны с утверждением «Оригинальные лекарственные препараты значительно качественнее, эффективнее и безопаснее, чем дженерики». В аптеках среднеценового сегмента с утверждением согласились 57% провизоров, а среди сотрудников аптек низкоценового сегмента — 56%. Кроме того, провизоры, работающие в аптеках с наиболее широким ассортиментом, чаще выражают согласие с данным утверждением. Стоит отметить, что различий в отношении к оригинальным препаратам между провизорами сетевых и несетевых аптек не наблюдается.

Вместе с сокращением приверженности оригинальным препаратам снижается зависимость доверия к препаратам-дженерикам от страны-производителя. Осенью 2020 года 69% провизоров отмечали, что уровень их доверия к такому препарату зависит от страны его происхождения, весной 2023 года доля таких респондентов сократилась до 64%. Среди них отмечается спад оценивших доверие к препаратам-дженерикам западноевропейских, американских и израильских компаний на максимальные пять баллов. Если осенью 2021 года доля тех, кто в полной мере доверял препаратам из этих стран, составляла 65, 50 и 47% соответственно, то по актуальным данным весенней волны 2023 года показатель доверия к продукции западноевропейских компаний снизился до 63%, к препаратам из США — до 46%, а к израильским дженерикам — до 45%. В то же время наблюдается рост доверия к дженерикам индийских и российских компаний. Уровень доверия к лекарственной продукции из Индии вырос с 8% по осенним данным 2021 года до 16% по весенним данным 2023 года, у отечественных препаратов уровень доверия поднялся с 5 до 9%.

Наряду с увеличением доверия к препаратам-дженерикам российских компаний провизоры первого стола отметили рост активности ряда отечественных компаний в их продвижении. Компания Renewal заняла второе место в рейтинге компаний, активно продвигающих данные препараты, по мнению 38% провизоров. Кроме того, компании «Вертекс» и Solopharm также демонстрируют рост в продвижении дженериков (34 и 26% опрошенных провизоров соответственно).



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Ольга Фатеенкова

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