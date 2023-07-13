Из Госреестра отозвали десять регудостоверений препаратов

Минздрав исключил из Госреестра десять регистрационных удостоверений. Половина исключенных лекарственных средств производится в России.

Из Госреестра отозвано десять регудостоверений (РУ) на препараты. Информация об этом опубликована на сайте Минздрава 7 июля 2023 года. В числе компаний-владельцев есть зарубежные и отечественные компании. К примеру, АО «Нижфарм», Aurobindo Pharma, Gedeon Richter и др.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Хондроксид» (хондроитина сульфат), таблетки, 250 мг, РУ — ЛС-002295 от 15.03.2012, выдано АО «Нижфарм», Россия; «Стимулвен» (диосмин + флавониды в пересчете на гесперидин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, РУ — ЛП-004899 от 25.06.2018, выдано АО «Нижфарм», Россия; «Сафоцид» (флуконазол + азитромицин + секнидазол), таблеток набор, РУ — ЛС-002448 от 11.09.2012, выдано АО «Нижфарм», Россия; «Римекор» (триметазидин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, РУ — ЛС-000611 от 10.06.2010, выдано АО «Нижфарм», Россия; «Наропин» (ропивакаин), раствор для инъекций, 5 мг/мл, РУ — ЛС-001984 от 02.09.2011, выдано «Аспен Фарма Трейдинг Лимитед», Ирландия; «Клостерфрау Мелисана» (—), эликсир, РУ — П N013863/01 от 24.11.2009, выдано «М.К.М. Клостерфрау Фертрибс ГмбХ», Германия; «Диприван» (пропофол), эмульсия для внутривенного введения,10 мг/мл, РУ — П N013345/01 от 18.03.2010, выдано «Аспен Фарма Трейдинг Лимитед», Ирландия; «Диданозин» (диданозин), капсулы кишечнорастворимые, 250 мг, 400 мг, РУ — ЛП-001982 от 24.01.2013, выдано «Ауробиндо Фарма Лтд.», Индия; «Бенатекс» (миристалкония хлорид), суппозитории вагинальные, 18,9 мг, РУ — ЛСР-000063 от 10.05.2007, выдано АО «Нижфарм», Россия; «Анданте» (залеплон), капсулы, 5 мг, 10 мг, РУ — ЛС-001400 от 11.08.2011, выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия.

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Артем Косенок

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