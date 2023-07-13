Минпромторг: до октября на рынок РФ поступит отечественный ЛП этосуксимида

На российский рынок до конца сентября 2023 года будет выведена партия произведенного в России этосуксимида в форме сиропа и капсул. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга в ответ на публикацию «Коммерсанта», в которой содержится жалоба семей детей с эпилепсией на недоступность препаратов с МНН этосуксимид.

«По оперативной информации ЗАО „Московская фармацевтическая фабрика” и ООО „Пик-фарма”, выпуск в гражданский оборот партии лекарственных препаратов в соответствующих лекарственных формах запланирован в третьем квартале 2023 года, до конца сентября», – рассказали в ведомстве. Уточняется, что Московская фармацевтическая фабрика также осуществляет мероприятия по углублению стадий производства препарата, соответствующего МНН этосуксимид.

Кроме того, в сообщении Минпромторга говорится, что в рознице и на складах оптовиков находится треть годового запаса лекарств с МНН этосуксимид. А весной 2023 года для предотвращения рисков дефектуры был разрешен ввоз незарегистрированных лекарств на основе этосуксимида. «Таким образом, ситуация с этосуксимидом находится под контролем: запасы есть, ввоз незарегистрированного препарата одобрен, на очереди выпуск партии препарата российского производства», – утверждают в Минпромторге.

Обращение к правительству от родителей детей с эпилепсией опубликовано на Change.org. В нем говорится о том, что найти оригинальный препарат с МНН этосуксимид и его европейские аналоги практически невозможно, ввиду чего многие решаются на покупку товара на нелегальном рынке. Кроме того, автор петиции опасается, что те объемы, которые доступны сейчас, могут покрыть потребность только московских пациентов.

gxpnews