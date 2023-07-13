Фигурантку дела о хищении выделенных на лекарства 100 млн рублей в КЧР перевели в СИЗО

Черкесский городской суд (Карачаево-Черкесская Республика) решением от 7 июля 2023 года изменил меру пресечения бывшему председателю правительства региона Ирине Гербековой. В конце июня ее задержали по подозрению в создании преступной группировки и отправили под домашний арест, однако теперь ее переводят в СИЗО.

По версии следствия, Гербекова вместе с сообщниками – сотрудниками и руководителями Республиканской клинической больницы (РКБ), а также индивидуальными предпринимателями – похитила 100 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки лекарств и медицинского оборудования.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по КЧР, всего задержаны восемь человек. Двум назначен домашний арест, остальные шесть находятся в СИЗО.

Известно, что Ирина Гербекова руководила РКБ с конца 2015 года по конец 2020-го. В этот период, предположительно, организованная ей группировка похищала бюджетные средства под видом начисления заработной платы сотрудникам и при списании дизельного топлива. До назначения главой РКБ Гербекова являлась министром здравоохранения Карачаево-Черкесии. Заместителем председателя правительства республики она стала в 2021 году.

gxpnews